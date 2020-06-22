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Кременчук, Культура, Украина, Мир

Кременчук не увійшов до туристичного магніту Полтавщини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 907 Коментарів: 3

 

Полтавська облдержадміністрація визначила «туристичні магніти області»

На Полтавщині назвали 5 туристичних магнітів - місць, які більше за інші притягують туристів. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації. На жаль, до переліку не увійшов жоден «магніт» з Кременчука. 


До переліку «магнітів» увійшли:

  • Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського;
  • Національний музей-заповідник М.В. Гоголя;
  • Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному;
  • Більське городище;
  • Державний  історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви»;

За словами заступника голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко, обираючи ці об’єкти врахували рекомендації Державного агентства розвитку туризму України, а саме: наявна популярність серед туристів, транспортна доступність, локація, приваблива для фотосесій (InstaPlace).


А ще, саме ці об’єкти найчастіше шукають користувачі всесвітньої павутини в якості туристичних цікавинок на Полтавщині.


- Визначення таких магнітів було пріоритетом Полтавської облдержадміністрації протягом останніх декількох місяців. Ще до карантину проводились анкетування туристів у готелях, закладах харчування, сувенірних крамницях та музеях. На сайті Департаменту культури і туризму ОДА на постійній основі проводиться опитування користувачів стосовно туристично-привабливих об’єктів області. Врахували рекомендації представників туристичного бізнесу, депутатів, активістів та громадських діячів, – розповіла Катерина Рижеченко.


Стосовно інфраструктури, заступник голови зазначила, що її розділяють на віртуальну та фізичну.


- Якщо говорити про фізичну інфраструктуру, то наразі створюється Віртуальний інформаційно-туристичний центр у Полтавській області з 15 сенсорних екранів по всій території області, зокрема і на вокзалах. Якщо говорити про віртуальну інфраструктуру, то наразі проводяться підготовчі роботи до оцифрування показових пам’яток культурної спадщини області, як туристичних об’єктів, – сказала Катерина Рижеченко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтавщина туризм
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

30
ASGARD:
Сьогодні, 18:27

Был во всех этих местах, все достойны, особенно прекрасно гончарство в Опишне. Нашему городу к сожелению нечего сопоставить(((.


9 1
1 456
ankrem:
Сьогодні, 18:53

как так, а наш музей строительства музея ? Скоро Саграда Фамилию переплюнем.


3 1
259
cheh_a:
Сьогодні, 19:57

все проплачено


0 2

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