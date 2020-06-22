Кременчук не увійшов до туристичного магніту Полтавщини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 907 Коментарів: 3

На Полтавщині назвали 5 туристичних магнітів - місць, які більше за інші притягують туристів. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облдержадміністрації. На жаль, до переліку не увійшов жоден «магніт» з Кременчука.





До переліку «магнітів» увійшли:

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського;

Національний музей-заповідник М.В. Гоголя;

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному;

Більське городище;

Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви»;

За словами заступника голови облдержадміністрації Катерини Рижеченко, обираючи ці об’єкти врахували рекомендації Державного агентства розвитку туризму України, а саме: наявна популярність серед туристів, транспортна доступність, локація, приваблива для фотосесій (InstaPlace).





А ще, саме ці об’єкти найчастіше шукають користувачі всесвітньої павутини в якості туристичних цікавинок на Полтавщині.





- Визначення таких магнітів було пріоритетом Полтавської облдержадміністрації протягом останніх декількох місяців. Ще до карантину проводились анкетування туристів у готелях, закладах харчування, сувенірних крамницях та музеях. На сайті Департаменту культури і туризму ОДА на постійній основі проводиться опитування користувачів стосовно туристично-привабливих об’єктів області. Врахували рекомендації представників туристичного бізнесу, депутатів, активістів та громадських діячів, – розповіла Катерина Рижеченко.





Стосовно інфраструктури, заступник голови зазначила, що її розділяють на віртуальну та фізичну.





- Якщо говорити про фізичну інфраструктуру, то наразі створюється Віртуальний інформаційно-туристичний центр у Полтавській області з 15 сенсорних екранів по всій території області, зокрема і на вокзалах. Якщо говорити про віртуальну інфраструктуру, то наразі проводяться підготовчі роботи до оцифрування показових пам’яток культурної спадщини області, як туристичних об’єктів, – сказала Катерина Рижеченко.