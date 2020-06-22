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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 1 096 Коментарів: 1

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

23 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Перемоги, 9/1, 13,
  • вул. Ігоря Сердюка, 1,
  • вул. Космонавтів, 21-86,
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84,
  • вул. Чумацький шлях,45-67,
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38,
  • вул. Ліщинова, 1-46,
  • вул. Мєндєлєєва, 18-24,
  • вул. Чорноморська, 4-34,
  • вул. Тіниста, 1-48,
  • вул. Василя Стуса, 18-42,
  • пров. Гайдамацький, 2-45,
  • пров. Михайлівський, 1-20,
  • пров. Пилипа Орлика, 3-24,
  • пров. Самойлівський, 2-93,
  • пров. Космічний, 1-19,
  • пров. Автобусний, 1-36,
  • пров. Грузинський, 11-27,
  • пров. Вагонобудівний, 1-22,
  • пров. Патаржинського, 1-12,
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37,
  • пр. Самойлівський, 2-17,
  • туп. Самойлівський, 2-6
  • вул. Чкалова, 160-203,
  • вул. Кагамлицька, 74,
  • вул. Залізнична, 69-91,
  • пров. Вишневий, 1-13,
  • пр. Вишневий, 3-6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

259
cheh_a:
Сьогодні, 19:58

Де завтра в Кременчуці не буде світла?

там де не уплачено


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