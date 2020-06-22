Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 18:33
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
23 червня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Перемоги, 9/1, 13,
- вул. Ігоря Сердюка, 1,
- вул. Космонавтів, 21-86,
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84,
- вул. Чумацький шлях,45-67,
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38,
- вул. Ліщинова, 1-46,
- вул. Мєндєлєєва, 18-24,
- вул. Чорноморська, 4-34,
- вул. Тіниста, 1-48,
- вул. Василя Стуса, 18-42,
- пров. Гайдамацький, 2-45,
- пров. Михайлівський, 1-20,
- пров. Пилипа Орлика, 3-24,
- пров. Самойлівський, 2-93,
- пров. Космічний, 1-19,
- пров. Автобусний, 1-36,
- пров. Грузинський, 11-27,
- пров. Вагонобудівний, 1-22,
- пров. Патаржинського, 1-12,
- пров. Івана Миколайчука, 6-37,
- пр. Самойлівський, 2-17,
- туп. Самойлівський, 2-6
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Кагамлицька, 74,
- вул. Залізнична, 69-91,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6.