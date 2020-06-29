Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна43628
Кременчук117
Хворі:
Україна23454
Кременчук6
Одужало:
Україна19027
Кременчук107
Померло:
Україна1147
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Третьому Занасипу з'явилася санітарна зона

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1

 

У місті діє три снітарні зоні (червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон)

У Кременчуці поновлено санітарну обробку санітарно-карантинної зони в межах Третього Занасипу. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, відсьогодні у Кременчуці відновлюється санітарна обробка карантинно-санітарної зони №29 в межах мікрорайону Третій Занасип.


Станом на 30 червня у Кременчуці встановлено 3 санітарні зони, в яких проживають 6 хворих. Зокрема, зона № 5 проживає 1 хворий, вона визначена межами: вул. Генерала Родімцева, вул. Вадима Пугачова, вул. Ватутіна, вул. Маяковського, проспект Свободи.


У зоні №7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Троїцька, проспект Свободи, вулиця Халаменюка, вулиця Миколаївська, вулиця Українська) проживають 4 хворих і 1 хворий мешкає на Третьому Занасипу в зоні №29.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантинна зона
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх