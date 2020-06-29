На Третьому Занасипу з'явилася санітарна зона

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У місті діє три снітарні зоні (червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон)

У Кременчуці поновлено санітарну обробку санітарно-карантинної зони в межах Третього Занасипу. За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, відсьогодні у Кременчуці відновлюється санітарна обробка карантинно-санітарної зони №29 в межах мікрорайону Третій Занасип.





Станом на 30 червня у Кременчуці встановлено 3 санітарні зони, в яких проживають 6 хворих. Зокрема, зона № 5 проживає 1 хворий, вона визначена межами: вул. Генерала Родімцева, вул. Вадима Пугачова, вул. Ватутіна, вул. Маяковського, проспект Свободи.





У зоні №7 (вулиця Небесної Сотні, вулиця Троїцька, проспект Свободи, вулиця Халаменюка, вулиця Миколаївська, вулиця Українська) проживають 4 хворих і 1 хворий мешкає на Третьому Занасипу в зоні №29.