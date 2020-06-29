Ferrexpo в прошлом году заплатила в госбюджет больше $100 миллионов

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 171

Ferrexpo в прошлом году заплатила в госбюджет больше $107,6 миллионов платежей, связанных с недропользованием. Об этом идет речь в данных по рентным платежам за 2019 год, опубликованных компанией.





Согласно объявлению Ferrexpo plc на Лондонской бирже в понедельник, из общей суммы уплаченных компанией в Украине налогов и сборов, сумма налогов составила $82,2 млн, а сумма сборов (в том числе рентная плата) $25,4 млн.





При этом в госбюджет было уплачено $68,4 млн налогов и $17,8 млн сборов, в областной бюджет — $9,2 млн и $6,4 млн соответственно, в местный бюджет — $4,6 млн и $1,3 млн соответственно.





Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского и Еристовского ГОКов.





В 2013 году Европейский союз ввел требование публиковать отчетность о платежах за недропользование для компаний, раскрывающих отчетность в соответствии с требованиями комиссии по ценным бумагам. Требования предусматривают обязанность горнодобывающих компаний ежегодного раскрытия фискальных платежей, уплачиваемых в связи с недропользованием, включая стадию геологического изучения недр, кроме НДС и налогов с продаж.