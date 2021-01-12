Кінну школу та КДЮСШ №2 об'єднають - школа носитиме ім'я олімпійського чемпіона Кисельова

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У Кременчуці об’єднають дві дитячі спортивні школи – Кременчуцьку міську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу №2 та кінноспортивну школу «Фаворит». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





На їх базі створять новий комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова».



Нагадаємо, що серце відомого кременчужанина, Почесного громадянина Кременчука, легендарного українського легкоатлета, Олімпійського чемпіона, Заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Володимира Кисельова перестало битися 7 січня 2021 року після тривалої хвороби.







Також планують встановити меморіальну дошку на фасаді будівлі новоствореного закладу спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю - Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельов на вул. Миколи Залудяка, 5.