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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кінну школу та КДЮСШ №2 об'єднають - школа носитиме ім'я олімпійського чемпіона Кисельова

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 507

 

Також планують встановити меморіальну дошку 

У Кременчуці об’єднають дві дитячі спортивні школи – Кременчуцьку міську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу №2 та кінноспортивну школу «Фаворит». Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


На їх базі створять новий комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова». 


Нагадаємо, що серце відомого кременчужанина, Почесного громадянина Кременчука, легендарного українського легкоатлета, Олімпійського чемпіона, Заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Володимира Кисельова перестало битися 7 січня 2021 року після тривалої хвороби.


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Також планують встановити меморіальну дошку на фасаді будівлі новоствореного закладу спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю - Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельов на вул. Миколи Залудяка, 5.

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Автор: Альона Душенко
Теги: кдюсш Фаворит Володимир Кисельов

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