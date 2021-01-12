У Кременчуці планують виділити майже 5 млн грн на ремонт шкільних туалетів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 629 Коментарів: 3

За 44 тисячі грн закуплять комп'ютерну техніку у Кременчуцьку гімназію №20

Департамент освіти Кременчука планує направити залишки освітньої субвенції у сумі 4 830 055,71 грн, яка виникла станом на 1 січня 2021 року, на ремонт туалетів у школах нашого міста, а також на закупівлю комп'ютерної техніки. Відповідний проєкт рішення підготували на позачергову сесію міськради 26 січня.





Тож 4 786 055,71 грн піде на ремонти у санвузлах освітніх установ:

гімназія №3 – капітальний ремонт туалетів – 399 800 грн;

ліцей № 4 «Кремінь» – капітальний ремонт туалетів початкової школи – 835 000 грн;

гімназія №18 – капітальний ремонт туалетів – 652 404 грн;

гімназія №19 – капітальний ремонт санвузла 2-го поверху – 359 236 грн;

гімназія №20 – капітальний ремонт туалетів – 734 200 грн;

гімназія №22 – капітальний ремонт туалетів початкової школи (корпус 2) – 423 851,71 грн;

гімназія №23 – капітальний ремонт туалетів – 367 914 грн;

гімназія №28 – капітальний ремонт туалетів – 877 000 грн;

КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2 – на реконструкція туалету першого поверху – додатково до вже витрачених коштів додати ще 136 650 грн.

Крім того, 44 тисячі грн виділять на придбання комп’ютерної техніки у Кременчуцьку гімназію №20.