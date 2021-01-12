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Кременчук, Освіта

У Кременчуці планують виділити майже 5 млн грн на ремонт шкільних туалетів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 629 Коментарів: 3

 

За 44 тисячі грн закуплять комп'ютерну техніку у Кременчуцьку гімназію №20

Департамент освіти Кременчука планує направити залишки освітньої субвенції у сумі 4 830 055,71 грн, яка виникла станом на 1 січня 2021 року, на ремонт туалетів у школах нашого міста, а також на закупівлю комп'ютерної техніки. Відповідний проєкт рішення підготували на позачергову сесію міськради 26 січня.


Тож 4 786 055,71 грн піде на ремонти у санвузлах освітніх установ:

  • гімназія №3 – капітальний ремонт туалетів – 399 800 грн;
  • ліцей № 4 «Кремінь» – капітальний ремонт туалетів початкової школи – 835 000 грн;
  • гімназія №18 – капітальний ремонт туалетів – 652 404 грн;
  • гімназія №19 – капітальний ремонт санвузла 2-го поверху – 359 236 грн;
  • гімназія №20 – капітальний ремонт туалетів – 734 200 грн;
  • гімназія №22 – капітальний ремонт туалетів початкової школи (корпус 2) – 423 851,71 грн;
  • гімназія №23 – капітальний ремонт туалетів – 367 914 грн;
  • гімназія №28 – капітальний ремонт туалетів – 877 000 грн;
  • КНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2 – на реконструкція туалету першого поверху – додатково до вже витрачених коштів додати ще 136 650 грн.

Крім того, 44 тисячі грн виділять на придбання комп’ютерної техніки у Кременчуцьку гімназію №20.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: финансирование субвенция туалеты школы ремонт компьютеры

Коментарі: 3

191
Saidis:
Сьогодні, 13:47

Судя по размеру сметы, то будут ставить золотые унитазы? smile

вот это правильно)) все лучшее - детям smile


4 0
887
Angel737:
Сьогодні, 14:48

Не ну на это, против фиолетовых газеток, я Поддержваю!


1 0
708
Solenoid:
Сьогодні, 15:10

А как насчёт туалетов по городу? Общественных.

4 0

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