Добре, що після Нового року: ціни на ігристе зростуть на 20 гривень

Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв’язку з чим існувала загроза закриття виноробних заводів. Тому Кабінет міністрів підвищив мінімальну роздрібну ціну на українські ігристі та газовані вина з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7-0,75 літра.
Мінімальна роздрібна ціна підвищується на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7-0,75 літра (+20 гривень).
Уряд стверджує, що ухвалена постанова «усуває маніпулятивні різночитання та врегульовує питання ціни та якості».
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, збільшення виробництва дасть змогу українським підприємствам відновити роботу, а також зберегти наявні та створити нові робочі місця.