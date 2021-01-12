Добре, що після Нового року: ціни на ігристе зростуть на 20 гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 516 Коментарів: 4

У Кабміні переконані, що від цього виграють як виробники, так і покупці

Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв’язку з чим існувала загроза закриття виноробних заводів. Тому Кабінет міністрів підвищив мінімальну роздрібну ціну на українські ігристі та газовані вина з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7-0,75 літра.





Мінімальна роздрібна ціна підвищується на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі з 89 до 109 гривень за пляшку 0,7-0,75 літра (+20 гривень).





Уряд стверджує, що ухвалена постанова «усуває маніпулятивні різночитання та врегульовує питання ціни та якості».





За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, збільшення виробництва дасть змогу українським підприємствам відновити роботу, а також зберегти наявні та створити нові робочі місця.





«У результаті виграють всі: українські винороби стануть конкурентоспроможними і відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їхню сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований, продукт», - прокоментував рішення глава Мінекономіки Ігор Петрашко у прес-релізі міністерства.