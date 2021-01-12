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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці спостерігається спад захворюваності на COVID-19 та ГРВІ

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 496

 

Міський голова Віталій Малецький вважає: це завдяки тому, що у нашому місті суворо дотримувалися карантинних обмежень

У Кременчуці спостерігається спад захворюваності на коронавірусну інфекцію та ГРВІ. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова. Міський голова Віталій Малецький вважає: це завдяки тому, що у нашому місті суворо дотримувалися карантинних обмежень.

 

За інформацією Ольги Усанової, за вчорашній день на амбулаторний прийом із симптомами ГРВІ звернулося 27 дорослих і 18 дітей. Під час обстежень фахівці первинної ланки встановили 13 пневмоній у дорослих і одну – у дитини. Також виставили 25 підозр на коронавірусну інфекцію у дорослих та одну – у дитини. У цих хворих взяли біоматеріали для ПЛР-дослідження, щоб остаточно визначитися з діагнозом і призначити відповідне лікування.

 

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із пневмоніями перебувають 104 пацієнтів, із них – 34 мають тяжкий перебіг хвороби, зокрема, по лікарнях:

  • Перша міська – 41 пацієнт;
  • «Правобережна» – 3;
  • ЛІЛ «Кременчуцька» – 40 пацієнтів;
  • «Придніпровська» – 18 пацієнтів;
  • двоє – у дитячій лікарні.

Кременчуцький центр лабораторних досліджень за попередній день виконав 104 ПЛР-дослідження. За словами начальника міського управління охорони здоров’я Максима Середи, за добу кременчуцька ПЛР-лабораторія у змозі виконати 420 тестів – це її нормальна потужність, при пікових навантаженнях їхня кількість може доходити і до 600.


Також пан Середа додав, що заклади охорони здоров’я міста забезпечені експрес-тестами на антигени до COVID-19. Точність цих тестів становить 95-97%, що підтверджується ПЛР-тестами.


На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука із підтвердженим COVID-19 лежить 32 кременчужанина, а також 18 жителів Кременчуцького району. 893 містянина лікуються амбулаторно.

 

Всього від початку пандемії у нашому місті на коронавірусну інфекцію захворіло 5432 жителя, 4355 кременчужан подолали цю хворобу, 152 особи померли від ускладнень.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.liga.net
Теги: коронавірус коронавирус ОРВИ пневмония заболеваемость пациенты больницы ПЦР лаборатория

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