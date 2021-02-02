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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У 2020 році у Кременчуці на коронавірус найчастіше хворіли люди працездатного віку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 258

 

Хоча смертність у 4 рази вищою була серед населення категорії 65+

У 2020 році у Кременчуці на коронавірус найчастіше хворіли люди працездатного віку. Про це сповістив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час підведення підсумків роботи міської медичної галузі за минулий рік.


У 2020 році у нашому місті коронавірусну хворобу діагностували у 5036 громадян, у тому числі у 147 дітей.


За віком хворі розподілилися таким чином:

  • діти від 0 до 17 років – 2,9%;
  • молодь від 18 до 29 років – 7,4%;
  • люди від 30 до 65 років, тобто працездатні громадяни – більше 70% (або дві третини);
  • пенсіонери віком 65+ – 18,8% (але смертність у цій категорії була вищою у 4 рази, ніж у населення працездатного віку).


- Слава богу, коронавірус не зачіпає у нас дитяче населення. Ці 147 дітей, які були зафіксовані з позитивним ПЛР-результатом, майже всі вони перенесли (хворобу – ред.) у легкій формі, тільки декілька було дітей (близько 10), у яких була пневмонія і середній ступінь важкості. Але жодна дитина не потребувала киснетерапії, реанімаційних заходів або інтенсивної терапії, - прокоментував Максим Середа.


У Кременчуці за 2020 рік вилікували 3629 хворих на COVID-19, зокрема, 95 дітей; у стаціонарі 217 людей, в амбулаторних умовах – 3412. За вказаний період померло 45 хворих кременчужан та 36 сільських жителів.


Через пандемію коронавірусу у структурі смертності у нашому місті є зміни перший раз за 30 років:

  • на першому місці – захворювання системи кровообігу, від яких померла 2082 людини (70%);
  • на другому – від новоутворень – 434 (14,9%);
  • на третьому – від коронавірусної інфекції – 145 (4,5%);
  • на четвертому – від травм і отруєнь (4,3%);
  • на п'ятому – від хвороб органів травлення – 108;
  • на шостому – від хвороб органів дихання – 44.
За словами пана Середи, значно виросла смертність від туберкульозу – показник 6,4 на 100 тисяч населення проти 3,2 на 100 тисяч за 2019 рік, хоча загальна захворюваність на туберкульоз зменшилася.


У якому віці кременчужани з COVID-19 помирають найчастіше
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: gazeta.ru
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса смертность заболеваемость статистика

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