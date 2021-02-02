У 2020 році у Кременчуці на коронавірус найчастіше хворіли люди працездатного віку

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У 2020 році у Кременчуці на коронавірус найчастіше хворіли люди працездатного віку. Про це сповістив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час підведення підсумків роботи міської медичної галузі за минулий рік.





У 2020 році у нашому місті коронавірусну хворобу діагностували у 5036 громадян, у тому числі у 147 дітей.





За віком хворі розподілилися таким чином:

діти від 0 до 17 років – 2,9%;

молодь від 18 до 29 років – 7,4%;

люди від 30 до 65 років, тобто працездатні громадяни – більше 70% (або дві третини);

пенсіонери віком 65+ – 18,8% (але смертність у цій категорії була вищою у 4 рази, ніж у населення працездатного віку).





- Слава богу, коронавірус не зачіпає у нас дитяче населення. Ці 147 дітей, які були зафіксовані з позитивним ПЛР-результатом, майже всі вони перенесли (хворобу – ред.) у легкій формі, тільки декілька було дітей (близько 10), у яких була пневмонія і середній ступінь важкості. Але жодна дитина не потребувала киснетерапії, реанімаційних заходів або інтенсивної терапії, - прокоментував Максим Середа.



У Кременчуці за 2020 рік вилікували 3629 хворих на COVID-19, зокрема, 95 дітей; у стаціонарі 217 людей, в амбулаторних умовах – 3412. За вказаний період померло 45 хворих кременчужан та 36 сільських жителів.





Через пандемію коронавірусу у структурі смертності у нашому місті є зміни перший раз за 30 років:

на першому місці – захворювання системи кровообігу, від яких померла 2082 людини (70%);

на другому – від новоутворень – 434 (14,9%);

на третьому – від коронавірусної інфекції – 145 (4,5%);

на четвертому – від травм і отруєнь (4,3%);

на п'ятому – від хвороб органів травлення – 108;

на шостому – від хвороб органів дихання – 44.

За словами пана Середи, значно виросла смертність від туберкульозу – показник 6,4 на 100 тисяч населення проти 3,2 на 100 тисяч за 2019 рік, хоча загальна захворюваність на туберкульоз зменшилася.



