Чи потрібно вакцинуватися від COVID-19, якщо людина перехворіла цією інфекцією

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 952

Імунітет проти цієї інфекції є протягом 6 місяців після одужання, але імунізація не є протипоказанням

Чи потрібно вакцинуватися від COVID-19, якщо людина вже перехворіла цією інфекцією, ТЪ дізнавався у керівника міського управління охорони здоров’я Максима Середи.





Він зазначив, що за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо людина перехворіла на COVID-19 – це не є протипоказанням, для того, щоб вакцинуватися. Але разом з тим, вважається, що вона має імунітет проти цієї інфекції протягом 6 місяців після одужання.





- І тому, якщо це медичні працівники, то їм можна не вакцинуватися протягом 6 місяців, а потім пройти вакцинацію. Тобто це право кожного. Але якщо людина перехворіла і хоче вакцинуватися, це добре, і це тільки підсилить імунітет. Гіперімунітету не буває проти цієї хвороби, це буде ще один захист для людини від коронавірусу, - прокоментував пан Середа.





Нагадаємо, що записатися на щеплення кременчужани, які не підпадають під перші етапи імунізації від COVID-19, можуть через застосунок чи портал «Дія» або подзвонивши на гарячу лінію МОЗ з питань COVID-19.



За словами Максима Середи, можливо, далі розроблять додаткові механізми, коли можна буде зателефонувати у поліклініку напряму та стати в чергу на вакцинацію. Про це стане відомо ближче до останнього етапу, і населення поінформують додатково.