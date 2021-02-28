Чи потрібно вакцинуватися від COVID-19, якщо людина перехворіла цією інфекцією

Імунітет проти цієї інфекції є протягом 6 місяців після одужання, але імунізація не є протипоказанням
Чи потрібно вакцинуватися від COVID-19, якщо людина вже перехворіла цією інфекцією, ТЪ дізнавався у керівника міського управління охорони здоров’я Максима Середи.
Він зазначив, що за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо людина перехворіла на COVID-19 – це не є протипоказанням, для того, щоб вакцинуватися. Але разом з тим, вважається, що вона має імунітет проти цієї інфекції протягом 6 місяців після одужання.
Нагадаємо, що записатися на щеплення кременчужани, які не підпадають під перші етапи імунізації від COVID-19, можуть через застосунок чи портал «Дія» або подзвонивши на гарячу лінію МОЗ з питань COVID-19.
За словами Максима Середи, можливо, далі розроблять додаткові механізми, коли можна буде зателефонувати у поліклініку напряму та стати в чергу на вакцинацію. Про це стане відомо ближче до останнього етапу, і населення поінформують додатково.