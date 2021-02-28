6-7 березня відбудеться Кубок Полтавщини з панкратіону

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Змагання будуть проходити протягом двох днів

Протягом двох днів будуть проходити змагання з панкратіону та грепплінгу.





6 та 7 березня у Горішніх Плавнях відбудеться Кубок Полтавської області. Змагання будуть проходити у спортивному комплексі ФОК.