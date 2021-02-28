Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Спорт, Афіша

6-7 березня відбудеться Кубок Полтавщини з панкратіону

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 293

 

Змагання будуть проходити протягом двох днів

Протягом двох днів будуть проходити змагання з панкратіону та грепплінгу.


6 та 7 березня у Горішніх Плавнях відбудеться Кубок Полтавської області. Змагання будуть проходити у спортивному комплексі ФОК.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: грепплінг панкратіон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх