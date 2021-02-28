Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 125 випадків захворювання на COVID-19

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Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 125 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 400 жителів області, продовжують лікування 2 749 людей, зокрема 122 дитина.





Всього зареєстровано 976 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 58.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 824 (+20);

Кременчук –5 870 (+3);

Горішні Плавні – 2 311;

Полтавський район – 1 928 (+8);

Миргород – 1 703;

Лубни – 1 463 (+3);

Лохвицький район – 1 282 (+17);

Зіньківський район – 1047;

Карлівський район – 948;

Пирятинський район – 811;

Котелевський район – 790;

Новосанжарський район – 771;

Кременчуцький район – 713;

Глобинський район – 706;

Шишацький район – 643;

Диканський район – 642;

Миргородський район – 636;

Хорольський район – 605;

Кобеляцький район – 578;

Гадяч – 559 (+3);

Решетилівський район – 551;

Машівський район – 518;

Чутівський район – 515;

Семенівський район – 453;

Великобагачанський район – 428;

Козельщинський район – 358;

Гадяцький район – 353 (+3);

Лубенський район –338;

Оржицький район – 289;

Гребінківський район – 261 (+1);

Чорнухинський район – 231.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.









5833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівників.



Також за минулу добу

госпіталізовано – 3218 осіб;

виписано з лікарень – 3005 осіб;

летальних випадків – 89;

одужало – 1702 особи;

здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194.





За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 347 849 осіб;

одужало – 1 170 023 особи;

летальних випадків – 25 982;

проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

За

останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 208 випадків;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 334 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 528 випадків;

Закарпатська область – 423 випадки;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 734 випадки;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 399 випадків;

Миколаївська область – 149 випадків;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 58 випадків;

Рівненська область – 120 випадків;

Сумська область – 125 випадків;

Тернопільська область – 218 випадків;

Харківська область – 276 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 237 випадків;

Черкаська область – 51 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 60 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.