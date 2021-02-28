Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 125 випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 291

 

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 58

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 125 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 400 жителів області, продовжують лікування 2 749 людей, зокрема 122 дитина.


Всього зареєстровано 976 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 58.


Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 824 (+20);
Кременчук –5 870 (+3);
Горішні Плавні – 2 311;
Полтавський район – 1 928 (+8);
Миргород – 1 703;
Лубни – 1 463 (+3);
Лохвицький район – 1 282 (+17);
Зіньківський район – 1047;
Карлівський район – 948;
Пирятинський район – 811;
Котелевський район – 790;
Новосанжарський район – 771;
Кременчуцький район – 713;
Глобинський район – 706;
Шишацький район – 643;
Диканський район – 642;
Миргородський район – 636;
Хорольський район – 605;
Кобеляцький район – 578;
Гадяч – 559 (+3);
Решетилівський район – 551;
Машівський район – 518;
Чутівський район – 515;
Семенівський район – 453;
Великобагачанський район – 428;
Козельщинський район – 358;
Гадяцький район – 353 (+3);
Лубенський район –338;
Оржицький район – 289;
Гребінківський район – 261 (+1);
Чорнухинський район – 231.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 


5833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівників.


Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 3218 осіб;
  • виписано з лікарень – 3005 осіб;
  • летальних випадків – 89;
  • одужало – 1702 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194.


За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 347 849 осіб;
одужало – 1 170 023 особи;
летальних випадків – 25 982;
проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.
За

останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 208 випадків;
Вінницька область – 558 випадків;
Волинська область – 94 випадки;
Дніпропетровська область – 334 випадки;
Донецька область – 164 випадки;
Житомирська область – 528 випадків;
Закарпатська область – 423 випадки;
Запорізька область – 98 випадків;
Івано-Франківська область – 734 випадки;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 399 випадків;
Миколаївська область – 149 випадків;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 58 випадків;
Рівненська область – 120 випадків;
Сумська область – 125 випадків;
Тернопільська область – 218 випадків;
Харківська область – 276 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 237 випадків;
Черкаська область – 51 випадок;
Чернівецька область – 411 випадків;
Чернігівська область – 60 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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