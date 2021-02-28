Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 125 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 42 400 жителів області, продовжують лікування 2 749 людей, зокрема 122 дитина.
Всього зареєстровано 976 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 58.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 17 824 (+20);
Кременчук –5 870 (+3);
Горішні Плавні – 2 311;
Полтавський район – 1 928 (+8);
Миргород – 1 703;
Лубни – 1 463 (+3);
Лохвицький район – 1 282 (+17);
Зіньківський район – 1047;
Карлівський район – 948;
Пирятинський район – 811;
Котелевський район – 790;
Новосанжарський район – 771;
Кременчуцький район – 713;
Глобинський район – 706;
Шишацький район – 643;
Диканський район – 642;
Миргородський район – 636;
Хорольський район – 605;
Кобеляцький район – 578;
Гадяч – 559 (+3);
Решетилівський район – 551;
Машівський район – 518;
Чутівський район – 515;
Семенівський район – 453;
Великобагачанський район – 428;
Козельщинський район – 358;
Гадяцький район – 353 (+3);
Лубенський район –338;
Оржицький район – 289;
Гребінківський район – 261 (+1);
Чорнухинський район – 231.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.
5833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівників.
Також за минулу добу
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 347 849 осіб;
одужало – 1 170 023 особи;
летальних випадків – 25 982;
проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.
За
останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 208 випадків;
Вінницька область – 558 випадків;
Волинська область – 94 випадки;
Дніпропетровська область – 334 випадки;
Донецька область – 164 випадки;
Житомирська область – 528 випадків;
Закарпатська область – 423 випадки;
Запорізька область – 98 випадків;
Івано-Франківська область – 734 випадки;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 399 випадків;
Миколаївська область – 149 випадків;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 58 випадків;
Рівненська область – 120 випадків;
Сумська область – 125 випадків;
Тернопільська область – 218 випадків;
Харківська область – 276 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 237 випадків;
Черкаська область – 51 випадок;
Чернівецька область – 411 випадків;
Чернігівська область – 60 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.