Особистий прийом в’язнів провів керівник Полтавської обласної прокуратури

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Цього тижня, 25 лютого, керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній відвідав державну установу «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (із функцією слідчого ізолятора). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.





Під час робочого візиту у супроводі начальника установи Олексія Домашова проведено обхід території, слідчих кабінетів, кімнат короткострокових побачень, комунально-побутових приміщень, перевірено умови тримання осіб, режимні вимоги та здійснено прийом в’язнів.





За результатами прийому Антон Столітній доручив прокурорам Полтавської обласної прокуратури перевірити викладені у скаргах факти.