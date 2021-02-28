Миссия выполнима: как записаться к семейному врачу онлайн

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Без талонов и очередей под кабинетом: в Кременчуге можно онлайн записаться к врачу. Или вообще избежать визита в амбулаторию и проконсультироваться с медиком по Viber или Skype. ТелеграфЪ выяснял, как работает эта система

Техпрогресс дошёл до того, что теперь можно избежать "сопливых" очередей на приёме к семейному врачу. Достаточно записаться на прием через систему Medcard24. И прийти к медику в свое время, избежав долгого ожидания в больничных коридорах. Кременчужанка Екатерина говорит, что попробовала, как это работает, на прошлой неделе. Осталась довольна тем, что не пришлось долго собирать вирусы под дверью врача.



– Я почувствовала, что заболела: горло, нос, температура, одним словом, полный букет, – делится с нами Екатерина. – Мне нужно идти к врачу, чтобы оформить больничный. Было воскресенье, в поликлинике регистратура не работала. Знакомая подсказала, что есть электронная регистрация к семейным врачам и узким специалистам. И записаться на прием можно онлайн. Для регистрации на этом сайте я просто ввела номер телефона, который указан в декларации. А дальше выводится ФИО врача, с которым заключена декларация. Выбираешь дату и время приёма. Я выбрала время, пришло подтверждение с номером кабинета, в который мне нужно подойти. Если честно, я сомневалась, сработает магия онлайна или нет. Поэтому в понедельник утром ещё позвонила в регистратуру уточнить, действительна ли моя запись. Подтвердили, что да. Хотелось понять, как это работает, потому как могут прийти люди без записи к врачу, ждать в "живой" очереди. В понедельник я пришла в назначенное время, даже немножко раньше. Мне было интересно, как всё это будет происходить: все мы знаем, как в "живых" очередях "любят" пропускать. Но всего к врачу было 3-4 человека. Я была не одна по записи. Людей вызывали в кабинет доктора по фамилии. Я подождала, наверное, три минуты и меня пригласили. Дальше врач меня посмотрела, назначила лечение и сказала, когда мне прийти в следующий раз.





Так намного удобнее, чем звонить и объясняться с регистратурой или сидеть в очередях, выслушивая чужие истерики. Да и меньше подвергаешься риску подхватить какой-то вирус от соседей по очереди. Конечно, это сложновато для людей пенсионного возраста, потому что не каждый разберётся с электронными адресами, явками и паролями.





Что еще мне понравилось, можно записаться не только к семейному врачу, но и к другим специалистам. А еще посмотреть историю прошлых посещений. Например, до Нового года я записывалась к невропатологу, в моем личном кабинете на этом сайте видно, когда и у кого я была.





Как записаться онлайн на прием к врачу



Еще осенью 2019 года появилась информация о том, что запись онлайн стала возможна для больницы "Кременчугская" (объединенные 3 и 4). Сейчас в системе есть все городские больницы/центры медпомощи. Также кременчугские медучреждения присоединились к платформе Telemed24 UA, что дает возможность врачам бесплатно для кременчужан проводить онлайн консультации.





Деньги за онлайн консультацию все равно "пойдут" за пациентом. Потому как его прием регистрируется в системе. Есть две опции: просто записаться к семейному врачу на прием и прийти в свое время или записаться на онлайн консультацию и не идти разносить вирусы.





Чтобы зарегистрироваться в системе Medcard24, нужно указать номер мобильного телефона, который указан в декларации. Если вы сменили номер мобильного или ввели другой, система вас не распознает и выдаст, что у вас не подписана декларация с врачом.

На телефон приходит смс с кодом подтверждения. Вводим код на сайте. Дальше предлагают ввести данные: указать фамилию, дату рождения, e-mail пароль, адрес.

После регистрации появляется меню. Выбираем город Кременчуг.

Можно выбрать врачей конкретной амбулатории: в системе есть медики всех медучреждений города.

Если у вас заключена декларация с врачом, то вверху выводится его ФИО. Можно сразу выбрать своего семейного врача и перейти к записи на прием.

Выбираем часы приема. Зеленым указано свободное время, красным – занятое. В день доктор может принять 12 пациентов: на каждого отводится по 20 минут.

Подтверждаем выбор конкретного времени. Есть возможность добавить заметку для врача, чтобы он был в курсе вашей проблемы до приёма.

В системе виден адрес амбулатории и кабинет, где врач ведет прием.





Можно также выбрать функцию онлайн приема и пообщаться с врачом по интернету. Это если вам вообще не хочется приходить в поликлинику.

Также есть функция вызова врача на дом, но она у нас не сработала: невозможно было выбрать время приема.

Запись к узким специалистам в системе тоже возможна. Хотя не у всех врачей она была доступна. Но у нас была возможность записаться на прием к эндокринологу в центр первичной медпомо щи, который находится по адресу: улица Троицкая, 2. Также была возможность попасть к врачу-инфекционисту: запись открыта.

В системе есть возможность выбрать медучреждение, посмотреть список специалистов в каждом из них.





Информация о врачах. На каждого медика есть досье: образование, курсы, услуги, комментарий. Правда, как правило, не все пункты заполнены. Также некоторые врачи разместили на сайте свое фото.

Действует рейтинговая система: пациенты выставляют оценки медикам после посещения. Редко, но встречаются комментарии пациентов, оставленные после посещения врача.

В приложении хранится история посещения, записи, сделанные медиками. В идеале, личный кабинет пользователя превратится в электронную медкарту. Можно посмотреть информацию о своих прошлых приёмах, назначениях.





Вместо похода в амбулаторию – Skype или Viber





Насколько активно кременчужане используют электронные сервисы, и готовы ли сами медики к этим инновациям? Об этом мы поговорили с заведующей Центром первичной медико-санитарной помощи №3 Марией Чернявской.





Заведующая Центром первичной медико-санитарной помощи №3 Мария Черняковская





– Запись на прием к врачу через систему Medcard24 пользуется спросом?





– Конечно, многие кременчужане регистрируются в системе и самостоятельно осуществляют онлайн запись к врачу. Семейный врач, когда заходит в свой онлайн кабинет, уже видит, кто к нему записан на прием. Дальше пациент может прийти к семейному врачу или связаться с ним по телефону для консультации.





– Как происходит прием у врача, если одни пациенты приходят по записи, а другие в "живой очереди"?





– Пациент по записи приходит в свое время. Его вызывают по фамилии.





Также врач и медсестры контролируют поток пациентов. Сперва принимают тех, кто остро нуждается в предоставлении медицинской помощи, затем - тех, кто ждет в "живой очереди".





– Сейчас можно записаться на прием только к семейным врачам или также к узким специалистам?





– Прием к узкому специалисту осуществляется по направлению семейного врача за исключением ургентных ситуаций. Например, если человек получил травму и ему необходимо попасть к травматологу, направление семейного врача не требуется. В остальных случаях к узкопрофильному специалисту нужно приходить после визита к семейному врачу, который подготовит пациента к приему. Возможно, направит на УЗИ, рентген, инструментальные обследования, чтобы пациент пришел к узкопрофильному специалисту уже со всей необходимой информацией..





– Можно ли проконсультироваться с врачом, не приходя в амбулаторию, онлайн?





– Да, мы ведём такую практику. У всех семейных врачей есть возможность проводить онлайн консультации по мобильной связи. Используем Viber, Skype. Пациент может прислать результаты обследований, описать свои симптомы. Онлайн консультация – это альтернатива визита к врачу. Можно узнать о состоянии пациента, попросить измерить температуру. Посмотреть посредством видеосвязи слизистую оболочку ротоглотки, послушать кашель, сделать назначения и дать рекомендации по лечению. Особенно такая форма работы с пациентами удобна педиатрам. Мама обращается к медрегистратору. Он дает ей для консультации телефон врача, с которым заключена декларация. Она с ним связывается для онлайн консультации. Таким образом, нет необходимости вести ребенка на прием к педиатру, когда вопросы можно решить в онлайн формате. Это также удобно, если пациент живет далеко от амбулатории, в которой принимает семейный врач. Ведь контракты с семейными врачами заключают вне зависимости от места проживания. В этом случае, чтобы далеко не ехать, удобно связаться с врачом по интернету.





– Сложно ли овладеть электронной системой врачам пенсионного возраста?





– Конечно, онлайн консультации обычно практикуют более молодые доктора. Но медики предпенсионного возраста могут консультировать в телефонном режиме. У нас все доктора также прошли обучение в системе Telemed. Также медикам помогают разобраться в этих вопросах другие специалисты. У нас в штате есть программисты, которые обучают врачей работе с информационной системой. Конечно, изначально при переходе на электронную систему возникало много вопросов. Но сейчас практически каждый врач владеет всеми необходимыми инструментами, чтобы вносить данные в систему, оказывать консультации онлайн. Например, выписка рецептов по программе "Доступные лекарства", данные о проведенных прививках вносятся в электронную систему.





– Назначения, сделанные врачом во время приема, также вносятся в систему? То есть Medcard 24, по сути, является электронной карточкой, которая заменяет обычную?





– Да, вся информация о приёме заносится в систему и подтягивается в электронную карту пациента. Через систему Medcard 24 можно увидеть все свои посещения, медицинские назначения, сделанные врачом. Все прозрачно.