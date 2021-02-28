Набої й інші ніштяки отримали військові з Кременчука

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Волонтер Сергій Притула відзвітувався по волонтерських витратах за лютий. Серед витрат допомога військовим, які базуються у Кременчуці.





- Першим ділом ми прикупились 3-ма комплексами відеоспостереження (фотоапарати з хорошим зумом, головки, штативи, монітори, кабеля, кофри тощо) і двома снайперськими прицілами. Що то таке, як воно виглядає і як функціонує, можете подивитися, якщо трішки прогорнете мою стрічку. Я виставляв відео 24-го числа. Комплекси розподілили між наступними структурами: 58 бригада, взвод снайперів «Смайла», одному з підрозділів ЦСО «А», групі спецоперацій ГУР. Снайперські приціли пішли на 5 управління «А». Це все обійшлося у 200 000 грн. Ну, себто, воно трохи дорожче обійшлося, але мали чим перекрити нестачу. Тому фіксуємо 200К, - зауважив Сергій Притула.







Й традиційні щомісячні виплати:

3 підрозділи снайперів ССО (набої і супроводжуючі матеріали) – 50 000грн

Медична служба УЛЬФ першої штурмової роти ДУК ПС (пальне) – 25 000грн

Парамедики «Ангели Тайри» (пальне) – 27 260 грн





Фінальним акордом під кінець місяця стало придбання ще 4 квадрокоптерів «Мавік 2 зум» загальною вартістю 131 400 грн, й 1 коптер для хлопців з 10 роти 8 полку спецназу.





- Запитів, як завжди, трохи більше, ніж коштів на їх забезпечення. Так виглядає «класика» волонтерського буття. Тому, як і всі 7 років до цього, уклінно буду просити всіх, хто має змогу допомогти збільшити захисні ресурси наших воїнів і, паралельно, зменшити кількісно ворога на нашій землі! Не склалося з фінансами? Не біда! Зробіть репост, цей допис побачить хтось, у кого склалося. Дякую Вам, неймовірні українці! Ви бережете наших захисників і, паралельно, надихаєте мене! І руки, завдяки Вам, не опускаються! Працюємо, панове!, - додав волонтер.





Для тих хто хоче допомогти картка ПриватБанку: 5168 7420 6353 7207 (Сергій Притула)