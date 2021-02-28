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На Полтавщині внаслідок ДТП травмувалися двоє водіїв

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 587

 

За даним фактом відомості внесені в ЄРДР

У Полтаві, 26 лютого, близько 16:30, на перехресті вулиць Майдан Незалежності та Покровська зіткнулися автомобіль «Dacia Logan» під керуванням водія 1973 р.н. та автомобіля «ЗАЗ Daewoo T13110» під керуванням 38-річного водія. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Водія автомобіля «ЗАЗ Daewoo» було госпіталізовано до 2-ї міської клінічної лікарні, водію «Dacia Logan» надана медична допомога на місці пригоди але від госпіталізації він відмовився.


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Альона Душенко
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