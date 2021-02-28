У Кременчуці відбулися чергові змагання з шахів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 377

З 20 до 27 лютого в СК Нафтохімік та в Палаці Нафтохімік пройшли чергові змагання з шахів. Як розповів тренер Андрій Зауляк, цього разу змагання пройшли кваліфікаційні на виконання 2 розряду.





- У підсумку маємо 2 виконання 2 розряду: Карпов Андрій та Здоровець Анна, з результатом 8.5 з 9, блискучий результат. 3 місце за Поливко Максимом, який лише 14 лютого виконав 2 розряд, та сьогодні доказав, що це не випадковість. Ще в змаганні маємо виконання 3 розряду Риндіна Марина,їй для цього потрібно було 4.5 з 9, впоралась, - зауважив тренер.