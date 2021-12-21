З 1 січня 2022 за харчування в дитячих садочках доведеться платити більше: деталі

Розмір батьківської плати зросте на 5%, тобто тепер вони платитимуть за харчування дітей не 70, а 75% вартості, а бюджет доплатить лише 25%
З 1 січня 2022 року батькам дошкільнят доведеться платити вже 75% вартості денного раціону, а в Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 - 55% вартості харчування на день, тобто на 5% більше, ніж раніше. І хоча сама вартість денного раціону зросте на копійки для звичайних груп, батькам це виллється у додаткові 40-50 грн на місяць. Це вже друге підвищення вартості харчування у дитсадках за рік: у середині жовтня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради уже ухвалював подібне рішення.
Що змінилося
Для зручності пропонуємо нашим читачам порівняльну таблицю вартості денного харчування у дитячих садочках Кременчука. Згідно з новим рішенням від 17 грудня, вартість денного раціону для санаторних та спеціальних груп подорожчає на 10% у порівнянні з попередніми цифрами. Але за цих дітей повністю платить міський бюджет, тому для батьків нічого не змінюється.
|
Група дитсадка
|
Вартість до 1 січня 2022, грн
|
З 1 січня 2022, грн
|
Різниця, грн
|
Вартість за 20 днів, грн
|
Доля батьків (до 1 січня 2022), грн
|
Доля батьків (після 1 січня 2022) грн
|
для груп раннього віку
|
27,15
|
28
|
0,85
|
560
|
380,1
|
420
|
для груп молодшого дошкільного віку
|
27,15
|
28
|
0,85
|
560
|
380,1
|
420
|
для груп середнього дошкільного віку
|
38,34
|
39
|
0,66
|
780
|
536,76
|
585
|
для груп передшкільного віку
|
38,34
|
39
|
0,66
|
780
|
536,76
|
585
|
для санаторних груп раннього віку
|
35,13
|
38,64
|
3,51
|
772,8
|
|
|
для санаторних груп дошкільного віку
|
39,93
|
43,9
|
3,99
|
878
|
|
|
для груп спеціального призначення дітей раннього віку
|
27,15
|
29,86
|
2,71
|
597,2
|
|
|
для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку
|
38,34
|
42,17
|
3,83
|
843,4
|
|
|
для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку
|
39,93
|
43,92
|
3,99
|
878,4
|
|
Не обійшли увагою й діточок, які потребують особливої дієти (приміром, мають непереносимість глютену або лактози). Для них вартість харчування зросте на 25% (і за це теж повністю платить бюджет).
Як і раніше, розмір плати для батьків, які мають трьох і більше дітей та статус багатодітних, зменшуватиметься на 50%.
Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей:
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