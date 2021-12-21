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Топ новина, Кременчук, Освіта

З 1 січня 2022 за харчування в дитячих садочках доведеться платити більше: деталі

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 544

 

Розмір батьківської плати зросте на 5%, тобто тепер вони платитимуть за харчування дітей не 70, а 75% вартості, а бюджет доплатить лише 25%

З 1 січня 2022 року батькам дошкільнят доведеться платити вже 75% вартості денного раціону, а в Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 - 55% вартості харчування на день, тобто на 5% більше, ніж раніше. І хоча сама вартість денного раціону зросте на копійки для звичайних груп, батькам це виллється у додаткові 40-50 грн на місяць. Це вже друге підвищення вартості харчування у дитсадках за рік: у середині жовтня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради уже ухвалював подібне рішення.  

У Кременчуцьких дитячих садочках істотно подорожчало харчування: батьки платитимуть 70%

Що змінилося

Для зручності пропонуємо нашим читачам порівняльну таблицю вартості денного харчування у дитячих садочках Кременчука. Згідно з новим рішенням від 17 грудня, вартість денного раціону для санаторних та спеціальних груп подорожчає на 10% у порівнянні з попередніми цифрами. Але за цих дітей повністю платить міський бюджет, тому для батьків нічого не змінюється.

Група дитсадка

Вартість   до 1 січня 2022, грн

З 1 січня 2022, грн

Різниця, грн

Вартість за 20 днів, грн

Доля батьків (до 1 січня 2022), грн

  

Доля батьків (після 1 січня 2022) грн    

 

для груп раннього віку

27,15

28

0,85

560

380,1

420

для груп молодшого дошкільного віку

27,15

 

28

0,85



560

 

 



380,1

 

 

420

для груп середнього дошкільного віку

38,34

39

0,66

780

536,76

585

для груп передшкільного віку

38,34

39

0,66

780

536,76

585

для санаторних груп раннього віку

35,13

38,64

3,51

 

772,8

 

 

для санаторних груп дошкільного віку

39,93

43,9

3,99

 

878

 

 

для груп спеціального призначення дітей раннього віку

27,15

29,86

2,71

 

597,2

 

 

для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку

38,34

42,17

3,83

 

843,4

 

 

для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку

39,93

43,92

3,99

 

878,4

 


Не обійшли увагою й діточок, які потребують особливої дієти (приміром, мають непереносимість глютену або лактози). Для них вартість харчування зросте на 25% (і за це теж повністю платить бюджет).

Як і раніше, розмір плати для батьків, які мають трьох і більше дітей та статус багатодітних, зменшуватиметься на 50%.

Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей:

  • з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, які відвідують заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні);
  • сиріт та позбавлених батьківського піклування;
  • з інвалідністю;
  • з особливими освітніми потребами, які навчаються та виховуються в інклюзивних групах;
  • працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • батьки або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: харчування дитячі садочки діти підвищення
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