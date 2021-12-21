З 1 січня 2022 за харчування в дитячих садочках доведеться платити більше: деталі

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 544

Розмір батьківської плати зросте на 5%, тобто тепер вони платитимуть за харчування дітей не 70, а 75% вартості, а бюджет доплатить лише 25%

З 1 січня 2022 року батькам дошкільнят доведеться платити вже 75% вартості денного раціону, а в Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 - 55% вартості харчування на день, тобто на 5% більше, ніж раніше. І хоча сама вартість денного раціону зросте на копійки для звичайних груп, батькам це виллється у додаткові 40-50 грн на місяць. Це вже друге підвищення вартості харчування у дитсадках за рік: у середині жовтня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради уже ухвалював подібне рішення.

Що змінилося

Для зручності пропонуємо нашим читачам порівняльну таблицю вартості денного харчування у дитячих садочках Кременчука. Згідно з новим рішенням від 17 грудня, вартість денного раціону для санаторних та спеціальних груп подорожчає на 10% у порівнянні з попередніми цифрами. Але за цих дітей повністю платить міський бюджет, тому для батьків нічого не змінюється.

Група дитсадка Вартість до 1 січня 2022, грн З 1 січня 2022, грн Різниця, грн Вартість за 20 днів, грн Доля батьків (до 1 січня 2022), грн Доля батьків (після 1 січня 2022) грн для груп раннього віку 27,15 28 0,85 560 380,1 420

для груп молодшого дошкільного віку 27,15 28

0,85



560



380,1 420

для груп середнього дошкільного віку 38,34 39

0,66 780 536,76 585

для груп передшкільного віку 38,34 39 0,66 780 536,76 585 для санаторних груп раннього віку 35,13 38,64 3,51 772,8

для санаторних груп дошкільного віку 39,93 43,9 3,99 878

для груп спеціального призначення дітей раннього віку 27,15 29,86 2,71 597,2

для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку 38,34 42,17 3,83 843,4

для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку 39,93 43,92 3,99 878,4





Не обійшли увагою й діточок, які потребують особливої дієти (приміром, мають непереносимість глютену або лактози). Для них вартість харчування зросте на 25% (і за це теж повністю платить бюджет).

Як і раніше, розмір плати для батьків, які мають трьох і більше дітей та статус багатодітних, зменшуватиметься на 50%.

Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей: