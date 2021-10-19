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Кременчук, Освіта

У Кременчуцьких дитячих садочках істотно подорожчало харчування: батьки платитимуть 70%

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 570 Коментарів: 3

 

Зросла не лише батьківська доля в оплаті, а й сама вартість харчування

У Кременчуці знов зросла вартість харчування в дитячих садочках – і відповідно зросли й суми, які доведеться платити батькам.

Остаточно нові ціни затвердили рішенням виконавчого комітету від 1 жовтня 2021 року № 1044 «Про встановлення вартості денного раціону страв харчування вихованців у закладах дошкільної освіти комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади».

Група дитсадка

Вартість до 1 вересня 2021, грн

З 1 вересня 2021, грн

Різниця, грн

Вартість за 20 днів, грн

Доля батьків (70%), грн

для груп раннього віку

24,68

27,15

2,49

543

380,1

для груп дошкільного віку

34,85

27,15 (від 3 до 4 років)

38,34 (від 4 до 7 років)

-7,7 (від 3 до 4 років)

3,49 (від 4 до 7 років)

543

 

 

766,8

380,1

 

 

536,76

для санаторних груп раннього віку

31,94

35,13

3,19

 

702,6

 

491,82

для санаторних груп дошкільного віку

36,30

39,93

3,63

 

798,6

 

559,02

для груп спеціального призначення дітей раннього віку

24,68

27,15

2,47

 

543

 

380,01

для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку

34,85

38,34

3,49

 

766,8

 

536,76

для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку

36,30

39,93

3,63

 

798,6

 

559,02

Подібне підвищення відбувається щороку - але цього разу ситуація дещо відрізняється.

Скільки коштуватиме харчування у школах та дитсадках у Кременчуці

Тепер батьки вноситимуть плату за харчування в розмірі 70% встановленої вартості харчування на день, у Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 - 50% вартості харчування на день. Решта компенсуватиметься з бюджету.

Розмір плати для батьків, які мають троє і більше дітей, та статус багатодітних оплата зменшується на 50%.

Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей:

  • з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, які відвідують заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні);
  • сиріт та позбавлених батьківського піклування;
  • з інвалідністю;
  • з особливими освітніми потребами, які навчаються та виховуються в інклюзивних групах;
  • працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • батьки або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячі садочки харчування вартість
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Коментарі: 3

3 749
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:30

Правильно, садикам и школам бене за отопление нужно платить, а зарплаты учителей 4000S вполне позволяют и 100% оплатить!


2 1
222
StarПёр:
Сьогодні, 18:59

Цитата: zzzzzz
а зарплаты учителей 4000S вполне позволяют

Як же воно солодко дзюрило у вуха своїм 73-м відсоткам!!!

 

А меня бы на одну неделю туда бы отправили...

Если бы можно было...

Я бы *** им устроил!

Кортежи - на ***! 

Льготы  *** ваши - на ***! 

Дачи - на ***!

Всех вас *** на ***!

Чтобы *** простой учитель жил как президент!

А президент этот, ***, чтобы жил как учитель! 

Это я тебе, как учитель истории говорю!    

 

© Голобородько


3 0
3 749
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:02

Так так же и происходит! Кортежей нет у нелоха, живет он не на госдаче, ну как обычный же учитель...и офшоры у него правильные, не то что у барыги!


4 0

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