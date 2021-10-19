У Кременчуцьких дитячих садочках істотно подорожчало харчування: батьки платитимуть 70%

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 570 Коментарів: 3

Зросла не лише батьківська доля в оплаті, а й сама вартість харчування

У Кременчуці знов зросла вартість харчування в дитячих садочках – і відповідно зросли й суми, які доведеться платити батькам.

Остаточно нові ціни затвердили рішенням виконавчого комітету від 1 жовтня 2021 року № 1044 «Про встановлення вартості денного раціону страв харчування вихованців у закладах дошкільної освіти комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади».

Група дитсадка Вартість до 1 вересня 2021, грн З 1 вересня 2021, грн Різниця, грн Вартість за 20 днів, грн Доля батьків (70%), грн для груп раннього віку 24,68 27,15 2,49 543 380,1 для груп дошкільного віку 34,85 27,15 (від 3 до 4 років) 38,34 (від 4 до 7 років) -7,7 (від 3 до 4 років) 3,49 (від 4 до 7 років) 543 766,8 380,1 536,76 для санаторних груп раннього віку 31,94 35,13 3,19 702,6 491,82 для санаторних груп дошкільного віку 36,30 39,93 3,63 798,6 559,02 для груп спеціального призначення дітей раннього віку 24,68 27,15 2,47 543 380,01 для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку 34,85 38,34 3,49 766,8 536,76 для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку 36,30 39,93 3,63 798,6 559,02

Подібне підвищення відбувається щороку - але цього разу ситуація дещо відрізняється.

Тепер батьки вноситимуть плату за харчування в розмірі 70% встановленої вартості харчування на день, у Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 - 50% вартості харчування на день. Решта компенсуватиметься з бюджету.

Розмір плати для батьків, які мають троє і більше дітей, та статус багатодітних оплата зменшується на 50%.

Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей: