У Кременчуцьких дитячих садочках істотно подорожчало харчування: батьки платитимуть 70%

У Кременчуці знов зросла вартість харчування в дитячих садочках – і відповідно зросли й суми, які доведеться платити батькам.
Остаточно нові ціни затвердили рішенням виконавчого комітету від 1 жовтня 2021 року № 1044 «Про встановлення вартості денного раціону страв харчування вихованців у закладах дошкільної освіти комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади».
|
Група дитсадка
|
Вартість до 1 вересня 2021, грн
|
З 1 вересня 2021, грн
|
Різниця, грн
|
Вартість за 20 днів, грн
|
Доля батьків (70%), грн
|
для груп раннього віку
|
24,68
|
27,15
|
2,49
|
543
|
380,1
|
для груп дошкільного віку
|
34,85
|
27,15 (від 3 до 4 років)
38,34 (від 4 до 7 років)
|
-7,7 (від 3 до 4 років)
3,49 (від 4 до 7 років)
|
543
766,8
|
380,1
536,76
|
для санаторних груп раннього віку
|
31,94
|
35,13
|
3,19
|
702,6
|
491,82
|
для санаторних груп дошкільного віку
|
36,30
|
39,93
|
3,63
|
798,6
|
559,02
|
для груп спеціального призначення дітей раннього віку
|
24,68
|
27,15
|
2,47
|
543
|
380,01
|
для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку
|
34,85
|
38,34
|
3,49
|
766,8
|
536,76
|
для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку
|
36,30
|
39,93
|
3,63
|
798,6
|
559,02
Подібне підвищення відбувається щороку - але цього разу ситуація дещо відрізняється.
Тепер батьки вноситимуть плату за харчування в розмірі 70% встановленої вартості харчування на день, у Потоківському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 - 50% вартості харчування на день. Решта компенсуватиметься з бюджету.
Розмір плати для батьків, які мають троє і більше дітей, та статус багатодітних оплата зменшується на 50%.
Повністю звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за харчування дітей:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.