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Кременчук, Споживач

У Кременчуці з теплом вже 200 будинків - дані на 16.00 (додано)

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 1 027

 

Усього в місті близько 1200 багатоквартирних будинків, включно з ОСББ

19 жовтня у Кременчуці почали вмикати опалення у багатоквартирних будинках та іншим споживачам з централізованим опаленням. Зранку теплоносій почали подавати у багатоповерхівки центральної, нагірної і правобережної частин міста, І та ІІІ Занасипів.

За інформацією департаменту житлово-комунального господарства, станом на 16.00  тепло подане у 200 житлових будинків (18% житлового фонду). Роботи  з підключення будинків до теплоносія тривають, повідомляє пресслужба мерії. 

Усього в місті близько 1098 будинків з централізованим опаленням, включно з ОСББ. 


Додано

ОСББ не поспішають підключати тепло в оселі. За даними департаменту ЖКГ, станом на 16.00 підключено усього 2 будинки із 205. 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: rbc.ua
Теги: опалення тепло
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