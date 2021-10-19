У Кременчуці з теплом вже 200 будинків - дані на 16.00 (додано)

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Усього в місті близько 1200 багатоквартирних будинків, включно з ОСББ

19 жовтня у Кременчуці почали вмикати опалення у багатоквартирних будинках та іншим споживачам з централізованим опаленням. Зранку теплоносій почали подавати у багатоповерхівки центральної, нагірної і правобережної частин міста, І та ІІІ Занасипів.

За інформацією департаменту житлово-комунального господарства, станом на 16.00 тепло подане у 200 житлових будинків (18% житлового фонду). Роботи з підключення будинків до теплоносія тривають, повідомляє пресслужба мерії.

Усього в місті близько 1098 будинків з централізованим опаленням, включно з ОСББ.





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ОСББ не поспішають підключати тепло в оселі. За даними департаменту ЖКГ, станом на 16.00 підключено усього 2 будинки із 205.