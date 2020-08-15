Скільки коштуватиме харчування у школах та дитсадках у Кременчуці

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Міськвиконком ухвалив вартість денного харчування для школярів та дошкільнят нашого міста

Міськвиконком Кременчуцької міськради 14 липня ухвалив рішення щодо вартості денного харчування для школярів та дошкільнят нашого міста з 1 вересня 2020 року.





Тож для вихованців дитячих садочків Кременчука та Кременчуцької початкової школи №15 коштуватиме:





Група дитсадка Вартість до 1.09.20, грн З 1.09.20, грн Різниця, грн для груп раннього віку 22,44 24,68 2,24 для груп дошкільного віку 31,68 34,85 3,17 для санаторних груп раннього віку 29,04 31,94 2,9 для санаторних груп дошкільного віку 33,00 36,30 3,30 для груп спеціального призначення дітей раннього віку 22,44 24,68 2,24 для груп спеціального призначення дітей дошкільного віку 31,68 34,85 3,17 для груп спеціального призначення з цілодобовим перебуванням дітей дошкільного віку 33,00 36,30 3,30





Батьки платять за харчування дітей у садочках у розмірі 60% від встановленої вартості харчування на день, інші 40% оплачуються з міського бюджету. Розмір плати для батьків зменшується на 50% для тих сімей, які мають троє і більше дітей, та статус багатодітних.





Від плати звільняються батьки або особи, що їх замінюють, за харчування вихованців з числа дітей:

з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, які відвідують заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні);

сиріт та позбавлених батьківського піклування;

з інвалідністю;

з особливими освітніми потребами, які навчаються та виховуються в інклюзивних групах;

працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

батьки або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (згідно з окремим Порядком, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області);

внутрішньо переміщених осіб;

постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.





Що стосується харчування школярів у закладах загальної середньої освіти, то цифри наступні.





Вартість сніданків для учнів 1–4 класів усіх категорій (крім учнів 1-х класів, що функціонують на базі закладів дошкільної освіти) становитиме 11,4 грн. Зазначимо, що учні початкової школи отримуватимуть сніданки за рахунок коштів міського бюджету.





Вартість безоплатного гарячого харчування (обідів) для школярів 1–4 класів (крім учнів 1-х класів, що функціонують на базі закладів дошкільної освіти) складе 14 грн, а 5–11 класів – 16 грн, а саме:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

з числа дітей, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій, учасниками-добровольцями антитерористичної операції, постраждалими учасниками Революції Гідності, або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення або мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (згідно з окремим Порядком, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області);

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

з числа дітей з інвалідністю, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування;

з числа дітей з інвалідністю.

Для Кременчуцького ліцею-інтернату №21 «СТАРТ» спортивного профілю окремо визначили вартість денного 5-ти разового харчування вихованців виховних груп з цілодобовим перебуванням з числа учнів:

5–9 класів – 80,34 грн;

10–11 класів – 83,68 грн.

Звільняються батьки або особи, які їх замінюють, від плати за утримання вихованців з числа дітей: