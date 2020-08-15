Громадськими роботами покарали кременчужанина, який матюкав свою дружину

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 324

Суддя Крюківського районного суду розглянув протокол, складений на чоловіка за порушення ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).





Відповідно до матеріалів справи, протокол на чоловіка склали 15 липня цього року. Того дня правоохоронці зафіксували, що кременчужанин висловлювався нецензурною лайкою та погрожував різними предметами дружині. Згодом на суді чоловік свою вину визнав.





Суд визнав його винним та призначив 40 годин громадських робіт. Крім того, чоловік має сплатити 420 гривень судового збору.