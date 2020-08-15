Де 18 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
18 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чкалова, 160-203,
- вул. Кагамликська, 74,
- вул. Залізнична, 69-91,
- пров. Вишневий, 1-13,
- пр. Вишневий, 3-6,
- вул. Ярмаркова, 5а,11,
- вул. Салганна, 14Б,
- просп. Лесі Українки, 36.