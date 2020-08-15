23 серпня у Кременчуці відбудеться свято української кухні «Із води та муки печемо шулики»

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Крім «солодкої програми» для відвідувачів свята підготували безліч інших розваг

23 серпня о 16.00 біля відділу абонемента Кременчуцької міської ЦБС для дорослих, що по вулиці Соборній, 11 відбудеться свято української кухні «Із води та муки печемо шулики». На ньому буде перегорнута ще одна сторінка «Кулінарної книги України», яка розповість про улюблену страву українців – медові шулики з маком. Їх готували на свято Маковія.





На гостей заходу чекає цікаве театралізоване дійство з головними героями повісті «Кайдашева сім`я» І.Нечуй-Левицького - свекрухою Одаркою та невісткою Мотрею. Всі охочі зможуть познайомитися з традиційними українськими обрядами: розкачуванням коржів для шуликів, виготовленням обрядових букетів-маковійчиків з квітів та польових трав, традиційної символіки свята – Маковія. Цікаво буде разом з дітьми подивитися як розмальовують запашні пряники-медяники. На жаль, цього року власноруч взяти участь у майстер-класах та дегустації не вийде – будемо дотримуватися карантинних правил та обмежень.



Крім «солодкої програми» для відвідувачів свята підготували безліч інших розваг: кулінарну вікторину, ігри, конкурси. Найактивніших їх учасників чекають символічні призи.





А ще працюватимуть різні локації та книжкова виставка-підказка «Смачного читання: улюблені страви у творах класиків». Естетичну насолоду подарує виставка української хустки «Квіткове диво на плечах».





Запальні виступи творчих колективів познайомлять з чудовими зразками танцювального та пісенного фольклору.





Захід відбудеться за адресою: вулиця Соборна, 11.