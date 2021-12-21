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Гонг Миру після реставрації повернувся на звичне місце

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 387

 

Реставраційні роботи міжнародного символу проводилися вперше від моменту його встановлення

Гонг Миру повернувся у парк Миру після реставрації, і кременчужани знову можуть побачити його на звичному місці. Про це 21 грудня повідомила пресслужба виконавчого комітету міської ради.

Стало відомо куди зник гонг з парку Миру

Реставраційні роботи міжнародного символу проводилися вперше від моменту його встановлення.  

Нагадаємо, Кременчук став дев'ятим містом у світі і єдиним в Україні, де встановлений Гонг Миру, – знак, який у всьому світі символізує мир, єдність, дружбу між народами, боротьбу проти будь-яких проявів нацизму, тероризму, расової дискримінації. Цей символ є своєрідною нагородою Кременчуку за вагомий внесок в розвиток багатосторонніх відносин між містами різних країн. Відкрито Гонг Миру було в Міжнародний день Миру 21 вересня 2010 року.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Гонг Миру Парк Миру реставрація
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