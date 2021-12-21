Гонг Миру після реставрації повернувся на звичне місце

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Гонг Миру повернувся у парк Миру після реставрації, і кременчужани знову можуть побачити його на звичному місці. Про це 21 грудня повідомила пресслужба виконавчого комітету міської ради.

Реставраційні роботи міжнародного символу проводилися вперше від моменту його встановлення.

Нагадаємо, Кременчук став дев'ятим містом у світі і єдиним в Україні, де встановлений Гонг Миру, – знак, який у всьому світі символізує мир, єдність, дружбу між народами, боротьбу проти будь-яких проявів нацизму, тероризму, расової дискримінації. Цей символ є своєрідною нагородою Кременчуку за вагомий внесок в розвиток багатосторонніх відносин між містами різних країн. Відкрито Гонг Миру було в Міжнародний день Миру 21 вересня 2010 року.