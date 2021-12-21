Кременчужанці терміново потрібна операція, але коштів катастрофічно не вистачає

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 795

Операцію із заміни правого тазостегнового суглоба планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня

Кременчужанці Олені Іванівні Крамаренко терміново потрібна операція із заміни правого тазостегнового суглоба. Вартість операції – 100 тисяч гривень.

Операцію планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня, але у родини не вистачає 40 тисяч гривень.

Жінка звертається до небайдужих мешканців міста з проханням допомогти в оплаті лікування.

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