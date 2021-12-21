Кременчужанці терміново потрібна операція, але коштів катастрофічно не вистачає

Операцію із заміни правого тазостегнового суглоба планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня
Кременчужанці Олені Іванівні Крамаренко терміново потрібна операція із заміни правого тазостегнового суглоба. Вартість операції – 100 тисяч гривень.
Операцію планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня, але у родини не вистачає 40 тисяч гривень.
Жінка звертається до небайдужих мешканців міста з проханням допомогти в оплаті лікування.
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