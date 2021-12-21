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Кременчук, Благодійність

Кременчужанці терміново потрібна операція, але коштів катастрофічно не вистачає

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 795

 

Операцію із заміни правого тазостегнового суглоба планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня

Кременчужанці Олені Іванівні Крамаренко терміново потрібна операція із заміни правого тазостегнового суглоба. Вартість операції – 100 тисяч гривень.

Операцію планують провести у лікарні «Придніпровська» вже 24 грудня, але у родини не вистачає 40 тисяч гривень.

Жінка звертається до небайдужих мешканців міста з проханням допомогти в оплаті лікування.

Номер картки: 5457 0822 2895 5857

Телефон: +380 (96) 022 80 95

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: благодійність допомога операція
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