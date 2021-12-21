Три науковці з КрНУ отримали премію Президента

Трьом науковцям Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського присудили премію Президента. Відповідний Указ №659/2021 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року» підписав очільник держави.
Кременчуцькі вчені отримали її за роботу «Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів»:
З ними над роботою працював Дмитро Михайлович Клец – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Розмір премії за одну наукову роботу, над якою працювала група вчених, становить 40 тисяч гривень.
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