Три науковці з КрНУ отримали премію Президента

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Розмір премії – 40 тисяч гривень

Трьом науковцям Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського присудили премію Президента. Відповідний Указ №659/2021 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року» підписав очільник держави.

Кременчуцькі вчені отримали її за роботу «Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів»:

Ченчева Ольга Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою;

Шлик Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування;

Лашко Євгеній Євгенович – кандидат технічних наук, фахівець НДЧ.

З ними над роботою працював Дмитро Михайлович Клец – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Розмір премії за одну наукову роботу, над якою працювала група вчених, становить 40 тисяч гривень.