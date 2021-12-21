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Кременчук, Освіта

Три науковці з КрНУ отримали премію Президента

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 592

 

Розмір премії – 40 тисяч гривень

Трьом науковцям Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського присудили премію Президента. Відповідний Указ №659/2021 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року» підписав очільник держави.

Кременчуцькі вчені отримали її за роботу «Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів»:

  • Ченчева Ольга Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою;
  • Шлик Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування;
  • Лашко Євгеній Євгенович – кандидат технічних наук, фахівець НДЧ.

З ними над роботою працював Дмитро Михайлович Клец – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Розмір премії за одну наукову роботу, над якою працювала група вчених, становить 40 тисяч гривень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: КрНУ науковці премія
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