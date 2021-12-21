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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Надію Семенко

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 204

 

Вона 15 грудня пішла з дому та до цього часу не повернулася

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління розшукує безвісти зниклу Надію Володимирівну Семенко, 1973 року народження, мешканку міста Решетилівки Полтавського району. Вона 15 грудня пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Прикмети жінки: на вигляд 48 років; русяве волосся середньої довжини, середньої статури. На момент зникнення була одягнена в штани чорного кольору, сіру куртку та синій берет.

Якщо вам відома інформація про місце перебування жінки, повідомте її до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03 – чергова частина, 0664956099 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск
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