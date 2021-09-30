Стало відомо куди зник гонг з парку Миру

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 971 Коментарів: 2

У Кременчуці Гонг Миру зняли на реставрацію. Ці роботи проводяться вперше від моменту встановлення міжнародного символу миру.

Нагадаємо, Кременчук став дев'ятим містом у світі, і єдиним в Україні, де встановлений Гонг Миру - знак, який у всьому світі символізує мир, єдність, дружбу між народами, боротьбу проти будь-яких проявів нацизму, тероризму, расової дискримінації. Близько 2-х років наше місто у співпраці з Посольством республіки Індонезія в Україні, Міністерством закордонних справ України і Міжнародним Комітетом Миру відпрацьовувало питання, пов'язані з відкриттям Гонгу Миру.

Цей символ став своєрідною нагородою Кременчуку за вагомий внесок в розвиток багатосторонніх відносин між містами різних країн. Відкрито Гонг Миру було в Міжнародний день Миру 21 вересня 2010 року.