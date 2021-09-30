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Кременчук

Стало відомо куди зник гонг з парку Миру

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 971 Коментарів: 2

 

Йдуть реставраційні роботи

У Кременчуці Гонг Миру зняли на реставрацію. Ці роботи проводяться вперше від моменту встановлення міжнародного символу миру.

За два роки в Кременчуці планують встановити новий Гонг Миру

Нагадаємо, Кременчук став дев'ятим містом у світі, і єдиним в Україні, де встановлений Гонг Миру - знак, який у всьому світі символізує мир, єдність, дружбу між народами, боротьбу проти будь-яких проявів нацизму, тероризму, расової дискримінації. Близько 2-х років наше місто у співпраці з Посольством республіки Індонезія в Україні, Міністерством закордонних справ України і Міжнародним Комітетом Миру відпрацьовувало питання, пов'язані з відкриттям Гонгу Миру.
Цей символ став своєрідною нагородою Кременчуку за вагомий внесок в розвиток багатосторонніх відносин між містами різних країн. Відкрито Гонг Миру було в Міжнародний день Миру 21 вересня 2010 року.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: парк Мира гонг миру
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Коментарі: 2

805
evil:
Сьогодні, 13:05

К самому гонгу вопросов нет. Вопросы есть к архитектурному оформлению того, во что он вставлен. Этот бездарный, дибильно ущербный, безвкусный архитектурный стиль носит название Неокременчугское баблоотмывающее рукажопие. Я бы с удовольствием автору проекта вместе с заказчиком дал бы звание народного артиста циркового искусства факультета клоунады. Бить по рукам и гнать в шею...


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1
xlstrn:
Сьогодні, 13:56

Цитата: evil

Вопросы есть к архитектурному оформлению того, во что он вставлен. 

погуглите Харьков, Зеркальная струя.


1 0

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