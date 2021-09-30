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Час настав: не забудьте ввімкнути фари за містом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 506 Коментарів: 1

 

Інакше заробите штраф

В Україні з 1 жовтня по 1 травня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. Порушникам загрожують штрафи.

У поліції нагадали, що по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар. Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі при будь-якій погоді і істотно зменшить ризик потрапити в ДТП.

Включення ближнього світла в період з 1 жовтня по 1 травня на автомобілях поза населеними пунктами передбачено пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

За порушення цієї вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч.2 статті 122 КУпАП).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: фари
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Коментарі: 1

90
Sharperok:
Сьогодні, 13:54

Ну вопервых насколько я знаю данный пункт правил несет исключительно рекомендательный характер! И для тех кто за баранкой не первый день знают что отвественность по пункту 9.8 идет не согласно ч2 ст.122(користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) а по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД, кроме предусмотренных ст. 121-128, ч. 1, 2 ст. 129, ст. 139 и 140 КУоАП), которая предусматривает применение к правонарушителю такого вида административного взыскания как предупреждение. Поэтому решайте для себя сами, но лучше включить, безопасность на дороге привыше всего!


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