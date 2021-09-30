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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з ГАЗом

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 380

 

Водій автівки не постраждав

29 вересня, близько 14.20, в селі Стасі, Диканьської територіальної громади сталася ДТП, повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля «ГАЗ» зіткнувся з мотоциклом «ІЖ Планета-5», під керуванням 34-річного чоловіка. У результаті ДТП, мотоцикліста з травмами доставили до лікарні.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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