На Полтавщині мотоцикліст потрапив до лікарні після зіткнення з ГАЗом

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 380

29 вересня, близько 14.20, в селі Стасі, Диканьської територіальної громади сталася ДТП, повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля «ГАЗ» зіткнувся з мотоциклом «ІЖ Планета-5», під керуванням 34-річного чоловіка. У результаті ДТП, мотоцикліста з травмами доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.