На Кременчуччині живе родина, яка виховала 20 прийомних та рідних дітей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 683 Коментарів: 1

Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають День усиновлення. Родина Світлани Володимирівни та Вячеслава Ігоровича усиновила п’ять дітей. У Кременчуцькому районі живе родина Феркаляк, яка виховала 20 прийомних та рідних дітей. Про це повідомляє Кременчуцька РДА.

Дитячий будинок сімейного типу подружжя Феркаляка Павла Дмитровича та Феркаляк Тетяни Михайлівни функціонує з 2015 року, створений на базі прийомної сім’ї, яка функціонувала з 2007 року. Маючи на меті дати тепло та сімейний затишок знедоленим дітям, прийомну сім’ю батьки створили на базі свого власного будинку, де поряд із двома рідними дітьми виховувалися троє прийомних.

У 2015 році сім’я переїхала у новий двоповерховий будинок за адресою: Глобинський район, смт Градизьк, який відповідно до договору довготривалої оренди житлового будинку для організації дитячого будинку сімейного типу належав на праві приватної власності релігійній громаді. Будинок двоповерховий із зручностями, 7 житлових кімнат для проживання дітей та батьків, 3 ванні кімнати. Санітарно-гігієнічні умови добрі, є необхідні меблі, сучасна побутова техніка та м’який інвентар. Так народився фактично дитячий будинок сімейного типу і сім’я поповнилася новими дітьми-вихованцями. За цей час у батьків народилася третя дитина.

Із часу заснування у сім’ї виховувалося 17 вихованців та 3 рідних. Усього 6 родинних груп братиків та сестричок. На сьогодні 7 дітей виведені із дитячого будинку в зв’язку з повноліттям, одного вихованця родина Феркаляків усиновила. Всі виведені вихованці тісно спілкуються, відвідують прийомних батьків, які фактично замінили рідних, батьки – вихователі вже видали заміж 4 дочок та мають одну внучку.

На сьогодні у сім’ї виховуються 10 дітей, у 2021 році сім’я поповнилася двома дітьми-сиротами братиком та сестричкою.

Сім’я проживала на території Глобинського району у селищі Градизьк до 2020 року, на сьогодні всі разом переїхали на постійне місце проживання у село Піщане Кременчуцького району у власний більший будинок.