Кременчуцька районна рада знову переїжджає в Білецьківку

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За останні три роки Кременчуцька райрада втретє змінює юридичну адресу

Кременчуцька районна рада планує змінити юридичну адресу з Кременчука на село Білецьківка. Відповідний проєкт рішення, який винесуть на чергову сесію 13 жовтня, оприлюднений на сайті Кременчуцької районної ради.

У проєкті «Про зміну місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної ради» зазначено, що районна рада вирішила:

1. Змінити місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної ради (ЄДРПОУ 22543942), що розташована за адресою: Україна, 39600, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Соборна, будинок 14/23 на адресу: Україна, 39760, Полтавська область, Кременчуцький район, село Білецьківка, вулиця Центральна, будинок 231.

2. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної ради (ЄДРПОУ 22543942).

3. Голові Кременчуцької районної ради, здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, що у 2018 році Кременчуцька районна рада приймала рішення про переїзд юридичної адреси Кременчуцької райради до Білецьківки. Наприкінці минулого року депутати нового скликання повернули Кременчуцьку районну раду до Кременчука. Тоді і зараз депутати аргументують «переїзд» наповненням районного бюджету.