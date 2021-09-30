Кременчуцькі тигри й «агент 007»: відбувся 5th Almaz Grоup Dnipro marathon

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26 вересня у Дніпрі відбувся 5th Almaz Grоup Dnipro marathon, де зібралася серйозна команда бігунів з Кременчука.

- Вперше бігли марафон мої Тигри: Кирило Тарасов, Ярослав Ярмак, Ігор Печериця, Андрій Білаш, а також Микола Кушніренко, Євген Козлов. Більш досвідченіші бігуни: Ігор Чорнуха (3 місце в open та 2 у категорії 30-39 років), Геннадій Коба (2 місце у категорії 60 - 69 років), В'ячеслав Лобода, Михайло Паленко. Наші пейсмейкери на 3:00:00 - Олександр Кодак та Антон Заіченко Напівмарафон: Олена Кодак, Ігор Шерстов, Володимир Вовк, Олександр Цвіра. Усі добігли на фініш. Усі втомлені, але задоволені, - розповів Сергій Година.

Як зізнався сам Сергій, для нього це був найповільніший марафон. Він біг не для особистого рекорду, а для підтримки свого учня Кирила. Оскільки біг був по-приколу - вирішив кайфонути на повну й біг у своєму весільному костюмі.

- Я кайфонув по своєму, тому що біг 42,2 км, час 4:52:50 (мій найповільніший марафон у житті), не на результат особистий, причому у своєму весільному костюмі, якому вже майже 17 років, а був особистим пейсмейкером-тілоохоронцем товариша Кирила Тарасова, якому було найважче. Словами так все не передати, потрібно це самому випробувати, щоб зрозуміти весь кайф. Але я тренував Кирила пів року і мета марафон - виконана, з чим і вітаю від душі. Всі красені, так тримати. Біжимо далі. Усім спорт, усім здоров'я, - додав Сергій Година.

Наступний напівмарафон 3 жовтня у Києві.