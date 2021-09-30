Кременчуцькі тигри й «агент 007»: відбувся 5th Almaz Grоup Dnipro marathon

26 вересня у Дніпрі відбувся 5th Almaz Grоup Dnipro marathon, де зібралася серйозна команда бігунів з Кременчука.
- Вперше бігли марафон мої Тигри: Кирило Тарасов, Ярослав Ярмак, Ігор Печериця, Андрій Білаш, а також Микола Кушніренко, Євген Козлов. Більш досвідченіші бігуни: Ігор Чорнуха (3 місце в open та 2 у категорії 30-39 років), Геннадій Коба (2 місце у категорії 60 - 69 років), В'ячеслав Лобода, Михайло Паленко. Наші пейсмейкери на 3:00:00 - Олександр Кодак та Антон Заіченко
Напівмарафон: Олена Кодак, Ігор Шерстов, Володимир Вовк, Олександр Цвіра. Усі добігли на фініш. Усі втомлені, але задоволені, - розповів Сергій Година.
Як зізнався сам Сергій, для нього це був найповільніший марафон. Він біг не для особистого рекорду, а для підтримки свого учня Кирила. Оскільки біг був по-приколу - вирішив кайфонути на повну й біг у своєму весільному костюмі.
Наступний напівмарафон 3 жовтня у Києві.
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