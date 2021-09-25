За два роки в Кременчуці планують встановити новий Гонг Миру

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 159

Деталі обговорили під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індонезія в Україні Його Високоповажністю Паном Юдді Кріснанді

В Кременчуці планують встановити новий Гонг Миру. Міський голова розповів, що про це йшлося на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індонезія в Україні Його Високоповажністю паном Юдді Кріснанді 21 вересня.

Новий гонг місто планує отримати від Індонезії у 2022-2023 роках.

Мер зазначив, що перед встановленням нового гонгу Миру на об'єкті треба буде провести деякі ремонтні роботи.



