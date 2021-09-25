Пінне шоу на площі Незалежності влаштували рятувальники Кременчука

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 247

Бавилися не лише діти, а й дорослі

Сьогодні, 25 вересня, кременчуцькі рятувальники на площі Незалежності провели просвітницько-профілактичну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти».





Фахівці Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області провели для кременчужан та гостей міста показові виступи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також «пінне шоу», що так любить кременчуцька малеча.

Після показових виступів та пінного шоу, дорослі та діти облюбували техніку рятувальників та гралися і робили фото в піні.