15 квартир для переселенців у Кременчуці: реконструкцію завершать до кінця року

Проєкт реконструкції нежитлових приміщень під 15 квартир для переселенців завершать до кінця року. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів. Роботи проводяться в рамках державної Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Кредитує їх Європейський інвестиційний банк. Реконструюють два об'єкта:
З міського бюджету виділено в рамках співфінансування 160 тис грн, повідомив Вітілій Малецький. Роботи проводить КП «Союзрембуд». ТЪ поцікавився їх ходом у безпосереднього виконавця.
Як розповів Олександр Дяковський, директор КП «Союзрембуд», роботи на вулиці Молодіжній об'єкт готовий на 95% - там зараз монтують газові мережі та встановлюють газові плити.
На вулиці Східній, 20 готовність близько 70%. Нові квартири вже зі шпалерами, встановлена сантехніка, завершуються внутрішні роботи. На черзі — встановлення газового обладнання. Як повідомлялося раніше, квартири будуть повністю готові - «під ключ».
За словами Олександра Дяковського, термін здачі об'єктів в експлуатацію кілька разів переносився. Питання виникали з фінансуванням додаткових робіт.