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Біг заради життя: кременчужани провели благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon»

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 705

 

Усі виручені кошти підуть на підтримку онкохворих діток

Близько півтисячі кременчужан серед золотавих каштанів вулиці Київській здолали  благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon». На час забігу одну з артерій міста – перекрили вулицю Київську. Учасники долали дистанції: 5 км; 10 км; 15 км та напівмарафонську дистанцію 21,1 км. Цікаво, що близько сотні кременчужан наважилися на підкорення найбільшої дистанції.

 

Попри дощову й похмуру погоду – настрій на забігу був дратвовим. Дистанції долали як по одинці, так разом із друзями та цілими родинами. Серед учасників й учасниця Олімпійських ігор легкоатлетка Ольга Ляхова, яка долала дистанцію 5 км.

 

До речі, участь у забігу була платною – 450 грн. Усі зібрані кошти під час благодійного забігу передадуть на потреби Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології, в якому лікуються діти з усієї області.

На півшляху: волонтери збирають кошти на цитоцентрифугу, яка рятуватиме життя дітей
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: біг благодійність забіг
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