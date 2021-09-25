Біг заради життя: кременчужани провели благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon»

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 705

Близько півтисячі кременчужан серед золотавих каштанів вулиці Київській здолали благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon». На час забігу одну з артерій міста – перекрили вулицю Київську. Учасники долали дистанції: 5 км; 10 км; 15 км та напівмарафонську дистанцію 21,1 км. Цікаво, що близько сотні кременчужан наважилися на підкорення найбільшої дистанції.

Попри дощову й похмуру погоду – настрій на забігу був дратвовим. Дистанції долали як по одинці, так разом із друзями та цілими родинами. Серед учасників й учасниця Олімпійських ігор легкоатлетка Ольга Ляхова, яка долала дистанцію 5 км.

До речі, участь у забігу була платною – 450 грн. Усі зібрані кошти під час благодійного забігу передадуть на потреби Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології, в якому лікуються діти з усієї області.