В центр Кременчука повернуться «Буратіно з Тортилою»

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 454

У Кременчуці на вул. Академіка Маслова планують відновити скульптурну композицію «Буратіно з Тортилою». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. За його словами, знайшовся соціально-відповідальний бізнес, який допоможе відновити казкових героїв. На території планують зробити клумбу, встановити лави та ліхтарі. Проте фонтану, як це було раніше - не буде.

Після реконструкції скульптурну композицію «Буратіно з Тортилою» передадуть на баланс комунального підприємства «Благоустрій Кременчука».

Так виглядає скульптурна композиція на сьогоднішній день