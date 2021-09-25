Білосніжні яхти у супроводі вертольотів привітали кременчужан з Днем міста

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Сьогодні, 25 вересня, у Кременчуці на центральній алеї парку «Придніпровський» кременчужани спостерігали вітрильну регату та парад вертольотів.

Кременчужани та гості міста спостерігали як близько 50 білосніжних яхт з боку Крюківського мосту одна за одною йшли Дніпром. На ІІІ вітрильну регату з'їхалися учасники не лише з Кременчука та сусіднього Світловодська, а й з Черкас, Києва та Дніпра. На жаль, через сильний вітер з дощем не всі учасники змогли пройти під Крюківським мостом.

Екіпажу суден доводиться працювати за вкрай складних погодних умов. Напередодні вітрильної регати через сильний вітер яхта черкащан упала на бік. Вони теж не одразу пройшли Крюківський міст.

Пролетіли над Дніпром три вертольоти Кременчуцького льотного коледжу. Перший летів із жовто-блакитним стягом України, другий - ніс синьо-білий прапор Кременчука, а третій - прапор навчального закладу.