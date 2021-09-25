Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Топ новина, Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Фотоколекція

Білосніжні яхти у супроводі вертольотів привітали кременчужан з Днем міста

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 058

 

Охочиш подивитися на дійство зібралася черга на набережній Придніпровського парку

Сьогодні, 25 вересня, у Кременчуці на центральній алеї парку «Придніпровський» кременчужани спостерігали вітрильну регату та парад вертольотів. 

Кременчужани та гості міста спостерігали як близько 50 білосніжних яхт з боку Крюківського мосту одна за одною йшли Дніпром. На ІІІ вітрильну регату з'їхалися учасники не лише з Кременчука та сусіднього Світловодська, а й з Черкас, Києва та Дніпра. На жаль, через сильний вітер з дощем не всі учасники змогли пройти під Крюківським мостом.

Екіпажу суден доводиться працювати за вкрай складних погодних умов. Напередодні вітрильної регати через сильний вітер яхта черкащан упала на бік. Вони теж не одразу пройшли Крюківський міст. 

Пролетіли над Дніпром три вертольоти Кременчуцького льотного коледжу. Перший летів із жовто-блакитним стягом України, другий - ніс синьо-білий прапор Кременчука, а третій - прапор навчального закладу. 

Фото: Артем Коваленко
4
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Джерело відео: Управління молоді та спорту, Юрій Кобченко
Теги: День міста регата вертоліт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх