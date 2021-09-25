Патрульні виявили ознаками підробки у реєстраційному документі автомобіля

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Інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин

Під час перевірки документів, 23 вересня, у 34-річного керманича автомобіля ВАЗ охоронці порядку помітили, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу присутні явні ознаки підробки, а саме: невідповідність нанесення шрифтів, записів та відсутність захисних голограм. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Оскільки у цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення — інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин.

Нагадуємо, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.