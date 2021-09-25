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Надзвичайні новини

Патрульні виявили ознаками підробки у реєстраційному документі автомобіля

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 343

 

Інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин

Під час перевірки документів, 23 вересня, у 34-річного керманича автомобіля ВАЗ охоронці порядку помітили, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу присутні явні ознаки підробки, а саме: невідповідність нанесення шрифтів, записів та відсутність захисних голограм. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Оскільки у цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення — інспектори викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин.

Нагадуємо, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: автомобіль патрульна поліція
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