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Тепер в «‎Дії» можна згенерувати «‎жовтий» сертифікат про вакцинацію

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 364

 

Щоправда, таку можливість мають лише користувачі iOS

З 24 вересня в мобільному додатку «‎Дія» з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті люди, які отримали перше щеплення проти коронавірусу.

  • «‎Жовтий» сертифікат про вакцинацію можна отримати після першого щеплення, він діятиме 120 днів до отримання другої дози вакцини;
  • «‎Зелений» сертифікат свідчить про проходження повного курсу вакцинації і дійсний протягом року.

Нині оновлення з жовтим сертифікатом доступне для користувачів iOS. Коли власники Android зможуть його згенерувати, поки що невідомо.

«‎Жовтий» сертифікат допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни, йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.

- Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше, — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Дія COVID-19 ковід-сертифікат згенерувати
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