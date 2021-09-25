Тепер в «‎Дії» можна згенерувати «‎жовтий» сертифікат про вакцинацію

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 364

З 24 вересня в мобільному додатку «‎Дія» з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті люди, які отримали перше щеплення проти коронавірусу.

«‎Жовтий» сертифікат про вакцинацію можна отримати після першого щеплення, він діятиме 120 днів до отримання другої дози вакцини;



«‎Зелений» сертифікат свідчить про проходження повного курсу вакцинації і дійсний протягом року.

Нині оновлення з жовтим сертифікатом доступне для користувачів iOS. Коли власники Android зможуть його згенерувати, поки що невідомо.

«‎Жовтий» сертифікат допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни, йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.

- Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше, — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





