Тепер в «‎Дії» можна згенерувати «‎жовтий» сертифікат про вакцинацію

З 24 вересня в мобільному додатку «Дія» з'явилась змога отримати жовті COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті люди, які отримали перше щеплення проти коронавірусу.
Нині оновлення з жовтим сертифікатом доступне для користувачів iOS. Коли власники Android зможуть його згенерувати, поки що невідомо.
«Жовтий» сертифікат допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни, йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.
- Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше, — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.