Тролейбус до Поток проїхав у тестовому режимі - вирішується питання зі Службою автомобільних доріг

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На засіданні виконкому прийняли рішення про внесення маршруту № 7 «Річковий вокзал – вул. Калинова» ( центр с.Потоки) до мережі міських тролейбусних маршрутів. За словами міського голови Віталія Малецького, 23 вересня, тролейбус на автономному ходу проїхав за цим маршрутом у тестовому режимі. До зупинки «Пивзавод» він рухався із використанням контактної мережі, а далі - на автономному ходу.

- А могли бути Білецьківка та Піщане... Вони зробили свій вибір, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що наразі зі Службою автомобільних доріг у Полтавській області відпрацьовується питання встановлення світлофорного об’єкту на виїзді на дорогу М-22, щоб можна було регулювати рух автобусів, тролейбуса та приватного автотранспорту при виїзді з населеного пункту. Тривають також роботи із встановлення дорожніх знаків, які будуть попереджати водіїв про виїзд громадського транспорту.

Вартість проїзду складатиме 5 грн. Крім того, у тролейбусі працюватиме WI-FI, тож сплачувати за проїзд пасажири зможуть онлайн.