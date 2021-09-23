З Поток до Кременчука запустили віртуального «гранатового красеня»

З Кременчука до Поток запустили тролейбусний маршрут №7, але поки лише віртуально - на сайті Розклад. Як повідомив Телеграфу читач, інформація на сайті з'явилася 3-4 дні тому, проте сам тролейбус ще ніхто не бачив.
Згідно з інформацією опублікованою на сайті, маршрут пролягатиме від вулиці Калинової, через птахофабрику, Соснівку, хлібозавод, шляхопровід, залізничний вокзал аж до річкового вокзалу.
Вирушатиме тролейбус о 6.37 з кінцевої зупинки Поток.
З річкового вокзалу транспорт вирушатиме о 7.50.
Коли ж запустять новий тролейбусний маршрут наразі не відомо.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.