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Кременчук, Споживач

З Поток до Кременчука запустили віртуального «гранатового красеня»

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 680 Коментарів: 1

 

На сайті опублікований розклад та маршрут нового тролейбусу №7

З Кременчука до Поток запустили тролейбусний маршрут №7, але поки лише віртуально - на сайті Розклад. Як повідомив Телеграфу читач, інформація на сайті з'явилася 3-4 дні тому, проте сам тролейбус ще ніхто не бачив. 

Згідно з інформацією опублікованою на сайті, маршрут пролягатиме від вулиці Калинової, через птахофабрику, Соснівку, хлібозавод, шляхопровід, залізничний вокзал аж до річкового вокзалу. 

Вирушатиме тролейбус о 6.37 з кінцевої зупинки Поток.

З річкового вокзалу транспорт вирушатиме о 7.50. 

 

Коли ж запустять новий тролейбусний маршрут наразі не відомо. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Потоківський старостинський округ Потоки тролейбус
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Коментарі: 1

648
shtai:
Сьогодні, 15:00

Сьогодні бачив, як він їхав в сторону хліб заводу. Чи поїхав до Поток невідомо. 


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