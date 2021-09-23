Оформлення пенсії онлайн: підбірка корисних посилань

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 173 Коментарів: 1

Кременчужанам, які готуються до заслуженого відпочинку, більше не потрібно ходити по держустановам

Цифровізація в Україні набирає обертів, і тепер людям похилого віку не обов'язково ходити по держустановам, аби дізнатися інформацію щодо пенсійних виплат. Проте, не кожен пенсіонер може легко зорієнтуватися, за яким лінком пройти і де взагалі шукати інформацію.

Пропонуємо добірку корисних посилань, які допоможуть отримати найпопулярніші держпослуги для людей, які планують невдовзі вийти на пенсію.