Оформлення пенсії онлайн: підбірка корисних посилань

Цифровізація в Україні набирає обертів, і тепер людям похилого віку не обов'язково ходити по держустановам, аби дізнатися інформацію щодо пенсійних виплат. Проте, не кожен пенсіонер може легко зорієнтуватися, за яким лінком пройти і де взагалі шукати інформацію.
Пропонуємо добірку корисних посилань, які допоможуть отримати найпопулярніші держпослуги для людей, які планують невдовзі вийти на пенсію.
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