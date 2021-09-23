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Оформлення пенсії онлайн: підбірка корисних посилань

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 173 Коментарів: 1

 

Кременчужанам, які готуються до заслуженого відпочинку, більше не потрібно ходити по держустановам

Цифровізація в Україні набирає обертів, і тепер людям похилого віку не обов'язково ходити по держустановам, аби дізнатися інформацію щодо пенсійних виплат. Проте, не кожен пенсіонер може легко зорієнтуватися, за яким лінком пройти і де взагалі шукати інформацію. 

Пропонуємо добірку корисних посилань, які допоможуть отримати найпопулярніші держпослуги для людей, які планують невдовзі вийти на пенсію.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсія довідки держпослуги
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 15:54

тепер людям похилого віку не обов'язково ходити по держустановам


та ви шо? а нічого,шо данні в єлектронному вигляді існують лише з 1999 року? а до того? хто ті данни буде вносити, особливо якщо є шкідливість. Тре все одно бігти ножками, брати ручками та нести....А ті хто молодший, то їм то не потрібно буде, адже миністр казав,шо пенсії для них все одно не буде.


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