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Кременчук, Споживач

«Кременчукгаз-Трейдінг» не припиняє роботу з населенням, до ПОН переводитимуть лише боржників

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 276 Коментарів: 3

Перевіряємо чутки

Нещодавно містом почали ширитися чутки, що незабаром ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» припинить обслуговувати населення і залишить договори тільки з юрособами. У цьому випадку кременчужанам, які уклали угоди з цією компанією, довелося б знову вибирати собі постачальника газу.

Щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію, ми зателефонували директору ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» Валерію Кузьминському. Він спростовує чутки і запевняє, що компанія продовжить забезпечувати населення газом, як і раніше. Але до ПОН (Постачальника останньої надії) «Кременчукгаз-Трейдінг» має намір перевести боржників. Таку заяву компанія робила раніше – на початку вересня. На той час борг населення складав 5 млн грн, проте зараз люди почали платити борги, і вони зменшуються, повідомив Валерій Кузьминський.

- Ми звертаємось до людей, щоб вони погашали борги, - каже Валерій Кузьминський.

Поки що до ПОН не перевели жодного боржника, чи розпочнуть цю роботу – вирішать по підсумках місяця.

Постачальником останньої надії визначена державна ГК «Нафтогаз України», проте ціна для споживачів у ПОН вища, ніж для постійних клієнтів «Нафтогазу». У вересні вона склала 12 грн за кубометр. (Річний план від «Нафтогазу» та план «комфортний сезон» - 7,96 грн за кубометр).

Річна ціна на газ для населення від ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» - 9,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, у березні цього року ТОВ «Кременчукгаз-Постачання» (яке обслуговувало більшу частину побутових споживачів) припинило надавати послуги, споживачів перевели на ПОН. Дехто і досі не обрав собі постачальника газу і продовжує платити ПОН за ціною вище, ніж пропонують клієнтам постачальники газу.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ Кременчукгаз Кременчукгаз-Трейдінг
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Коментарі: 3

272
cenzor:
Сьогодні, 15:49

дехто потім буде бідкатися,шо газ по 20 за куб


1 1
33
Meo:
Сьогодні, 15:50

в останньому рахунку якісь дивні цифри були

передавав до ВАС 10 кубів, рахунок виставили за 2...

чи то з ВАСом якісь непонятки, чи що інше...


2 0
1 076
antikola:
Сьогодні, 15:56

Цитата: Meo
передавав до ВАС
а до чого ВАС, вони з нафтогазом не дружать. 


0 0

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