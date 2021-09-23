Чому страхова компанія не заплатила?

Часто можна почути розповіді про те, що страхова компанія не виплатила кошти. І це переконливий аргумент для людини, яка не бажає страхувати своє майно або здоров’я. Але трапляється різне, і часто невиплати можна уникнути.

…Одного разу пролунав дзвінок. Звертався знайомий за порадою. Ситуація наступна: на світлофорі автомобіль знайомого «наздогнали». Пошкодження були незначні, але вони були, і відновлення автомобіля повністю підпадало під умови страхування КАСКО (добровільне страхування автомобіля). Поліс «автоцивілки», до речі, теж був. Знайомий вчинив так, як прописано в умовах: відразу повідомив в свою страхову, описав пошкодження та сфотографував їх, відмовився від пропозиції «порішати все на місці». Виконавши всі ці дії, поїхав на роботу. Для розуміння повної картини потрібно сказати, що мій знайомий – власник свого бізнесу і наступного дня у нього була заплановані важливі перемовини.

Тому після офісу він заїхав на СТО трохи відновити пошкодження.

Так, про огляд експерта йому повідомили. Але він не звернув на ці слова уваги, або просто забув. Або вирішив, що достатньо фото доказів. Одним словом, він зробив те, чого робити не можна. І це було підставою для відмови у виплаті страховою компанією. Тому порадити можна було тільки одне: ніколи не роботи відновлювальний ремонт своєї автівки ДО огляду експерта страхової.

На що ще звернути увагу, щоб уникнути подібного прикрого досвіду?

Слідкувати за термінами повідомлення. Повідомляти страхову про подію потрібно відразу. КАСКО – це не «автоцивілка». Тому терміни різняться.

Слідкуйте за своєчасністю зміни шин. В договорах прописуються і такі вимоги, коли шини не по сезону є причиною для відмови.

Якщо ваш автомобіль викрали, при цьому один комплект ключів або техпаспорт ви зберігали в авто, це теж відмова. Всі комплекти ключів та техпаспорт повинні бути у вас.

Виплати по КАСКО може не бути, якщо водій, аби зняти з себе провину, сказав, що автомобіль був несправний. Це означає, що автівка не відповідала технічним нормам. Це теж відмова.

Невчасно сплачений платіж по договору.

Сторона винуватця дала вам гроші на відновлення, а ви не повідомили, що авто ще й застраховане по КАСКО. Отримати гроші з двох джерел не вийде. Ще й проблем можете нажити (страхова компанія, після виплати страхового відшкодування, звертається з вимогою про відшкодування до винуватця ДТП).

Якщо у вас залишилися питання, з радістю відповім. До речі, консультації спеціалістів «Мега-Полісу» безкоштовні. Навіть якщо ви є клієнтом іншої страхової компанії, до нас можна звернутися і прояснити всі нюанси. Це ні до чого не зобов’язує. Це тільки плюс вашій загальній обізнаності щодо страхування, і рівню страхової культури в українському суспільстві загалом.

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