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Кременчук, Освіта, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Як у жовтій зоні на Полтавщині працюватимуть дитсадки, школи, університети

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 2

 

Частина з них перейде на дистанційне навчання

Як у жовтій зоні епіднебезпеки на Полтавщині працюватимуть дитсадки, школи, університети, розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Дитсадки, початкова школа (1-4 класи) та спеціальні заклади продовжать роботу незалежно від відсотка вакцинації. Ті заклади освіти, де педагогічний та адміністративний персонал вакцинований на мінімум 80%, також працюватимуть у звичному режимі.

Дитячі садочки та початкову школу не закриватимуть навіть у «червоній» карантинній зоні

Школи (від 5 класу), професійно-технічні заклади, виші, в яких вакцинованого персоналу менше за 80%, переходять на дистанційне навчання.

З 23 вересня Кременчуцький національний університет ім. Остроградського не зможе працювати

Сьогодні 90% закладів освіти Полтавщини – 1139 із 1281 – продовжують роботу в жовтій зоні.

Скільки закладів освіти в тергромадах працюють у жовтій зоні, можна відстежувати на сайті департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин школи вузы детский сад
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