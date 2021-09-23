Як у жовтій зоні на Полтавщині працюватимуть дитсадки, школи, університети

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 2

Частина з них перейде на дистанційне навчання

Як у жовтій зоні епіднебезпеки на Полтавщині працюватимуть дитсадки, школи, університети, розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Дитсадки, початкова школа (1-4 класи) та спеціальні заклади продовжать роботу незалежно від відсотка вакцинації. Ті заклади освіти, де педагогічний та адміністративний персонал вакцинований на мінімум 80%, також працюватимуть у звичному режимі.

Школи (від 5 класу), професійно-технічні заклади, виші, в яких вакцинованого персоналу менше за 80%, переходять на дистанційне навчання.

Сьогодні 90% закладів освіти Полтавщини – 1139 із 1281 – продовжують роботу в жовтій зоні.

Скільки закладів освіти в тергромадах працюють у жовтій зоні, можна відстежувати на сайті департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.