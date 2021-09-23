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Кременчук, Освіта, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Дитячі садочки та початкову школу не закриватимуть навіть у «червоній» карантинній зоні (додано)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 537

 

Єдиним приводом до закриття навчального закладу може стати спалах хвороби

Дитячі садочки та початкові класи школи працюватимуть за будь-якого рівня епіднебезпеки. На думку Уряду, діти потребують безпосереднього контакту з вихователем чи викладачем. Про зміни, прийняті в Постанові № 1236, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 22 вересня. 

- Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебепеки, - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Єдиним приводом до закриття навчального закладу може стати спалах хвороби, тому МОЗ закликає викладачів та персонал зробити свідомий вибір та вакцинуватися від COVID-19.

Міністр додав, що спільна відповідальність освітян та батьків - створити безпечний освітній простір у закладах освіти. У закритих просторах, як школи, дитсадки, університети, COVID-19 може поширюватися значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати коронавірус один одному і поширювати його.

Додано

Згідно Постанові, дитячі садочкі та 1-4 класи шкіл працюватимуть в очному форматі навіть якщо 80% працівників навчального закладу не матимуть щеплення проти COVID-19.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячі садочки школи вакцинація COVID-19
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