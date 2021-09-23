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Надзвичайні новини

На Полтавщині слідчі завершили розслідування справи наркозакладчиків

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 268

 

До складу банди входили троє жителів області

Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи, що організувала масштабний продаж трамадолу та метамфетаміну у Полтаві, використовуючи розгалужену мережу збуту. про це повідомили у пресслужбі поліції.

 

До складу банди наркоділків входили троє жителів області. Серед них: двоє чоловіків, яким 38 й 34 роки, та 24-річна жінка. Окрім того, незаконну діяльність наркогрупи підтримував знайомий організатора – 36-річний мешканець Київської області. Останній постачав прекурсори для виготовлення наркотичних засобів та лабораторне обладнання.

Обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи та 2 постачальників заборонених речовин за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України) направили до Октябрського районного суду Полтави для розгляду по суті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики розслідування
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